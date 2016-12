Zwischen Schwarz und Weiß: Wann verlängert Baumann mit Nouri?

Trainerfrage

+ © nordphoto Werder-Sportchef Frank Baumann (vorne) ist mit der Arbeit von Trainer Alexander Nouri zufrieden. © nordphoto

Bremen - Von Carsten Sander. Werder-Sportchef Frank Baumann ist zufrieden mit der Arbeit von Trainer Alexander Nouri. Mit der Vertragsverlängerung lässt er sich aber Zeit.

Die Kernaussage des Sportchefs mal gleich vorweg. „Wir sind mit der Arbeit von Alexander Nouri sehr zufrieden – das ist Fakt“, sagt Frank Baumann. Und er sagt es nicht ohne Grund. Denn obwohl er eine Vertragsverlängerung mit dem Trainer vorerst nicht anschieben will, liegt ihm doch viel daran, keine Zweifel an Nouri und dessen Team aufkommen zu lassen. Darum lobt er – und lässt den Coach dennoch zappeln. Sogar über die Winterpause hinaus.

„Wir lassen uns nicht treiben“, sagt Baumann zur Frage, die ihm zwar nicht unter den Nägeln brennt, die branchenüblich aber spätestens im Winter geklärt wird. Es ist die Frage nach der Zukunft des Cheftrainers. Bei Werder ist sie erst mal nur bis zum Sommer beantwortet, dann läuft Nouris Vertrag aus. Klärung wäre eigentlich angebracht. Doch auf Baumanns Liste dringender Erledigungen stehen offenbar andere Punkte deutlich weiter oben als Nouri. „Wir werden im Laufe der Rückrunde miteinander sprechen, um den Vertrag zu verlängern. Aktuell gibt es andere Sachen, die wichtig sind“, erklärt der Manager.

Die Kaderplanung für die neue Saison könnte so eine Sache sein. In den kommenden Wochen müssen jede Menge Spieler abgegeben und die Chancen bei den potenziellen Sommer-Neuzugängen abgeklopft werden. Grundsätzlich ist es dabei angeraten, die fälligen Entscheidungen mit dem Trainer der Zukunft abzusprechen.

Baumann zwischen Lob und Restunsicherheit

Werder hat derzeit aber nur einen Trainer der Gegenwart, nicht der Zukunft. Jedenfalls nach Vertragslage. Frank Baumann stört das aber nicht. Er gibt sich entspannt, sieht überhaupt kein Problem. „Die personellen Planungen werden mit Alexander Nouri abgestimmt, seit er den Cheftrainerposten bei uns übernommen hat. Weil wir doch immer davon ausgehen, dass der Trainer langfristig bleibt.“

Demnach wäre die Trainerfrage bei Werder Bremen keine Grundsatzfrage mehr, sondern nur noch einige Verhandlungsrunden von einer Antwort entfernt. Doch auch das trifft laut Baumann nicht ins Schwarze. Er bewegt sich beim Suchen nach der bestmöglichen Formulierung zwischen dem bereits ausgesprochenen Lob und einer nicht ausgesprochenen Restunsicherheit. Die fußt vermutlich auf der Serie von vier Niederlagen am Stück, bis gegen den Hamburger SV endlich wieder gepunktet wurde.

Danach folgten die Siege über Ingolstadt und Hertha BSC – es war ein Wechsel von Sturm zu Sonnenschein. Für Baumann liegt die Wahrheit aber nicht an dem einen oder anderen Ende der Extreme, sondern – wie so oft – in der Mitte: „Wir betrachten die Entwicklung sehr nüchtern.“ Vom Hochlebenlassen zu Beginn von Nouris Arbeit über das demonstrative Rückenstärken vor drei Wochen bis zur Frage nach der langfristigen Vertragsverlängerung jetzt geht es ihm doch „ziemlich schnell“. Baumanns Tempo ist in dieser Sache eben ein anderes.