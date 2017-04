Werders Zwickmühle: Claudio Pizarro

Bremen - Über den Bremer Angriff lässt sich derzeit mit Fug und Recht behaupten, dass er verlässlich funktioniert. 20 Tore in den vergangenen sechs Partien – das geht absolut in Ordnung. Was sich allerdings nicht behaupten lässt, ist, dass Claudio Pizarro daran noch großen Anteil gehabt hätte.

Eines der 20 Tore geht auf sein Konto, in der kompletten Saison kamen desweiteren nur noch zwei Assists dazu. Diese Zahlen zeigen, dass es längst keine Gotteslästerung mehr ist, nicht nur zaghaft darüber nachzudenken, Pizarro das Etikett „Sportlich verzichtbar“ anzuheften. Vielleicht wäre eine Trennung am Saisonende das Beste. Doch das will Pizarro offenbar nicht.

Nach Informationen dieser Zeitung hat der 38 Jahre alte Stürmer den Bremer Verantwortlichen jetzt mitgeteilt, dass er seine Karriere noch um eine Saison fortsetzen möchte. Nicht irgendwo, sondern bei Werder. Damit bringt er die grün-weißen Entscheidungsträger in eine Zwickmühle. Denn einerseits verbietet es sich quasi von allein, einer Club-Legende wie Pizarro den Wunsch nach einer Vertragsverlängerung nicht zu erfüllen. Andererseits ist und bleibt der in die Jahre gekommene Torjäger kein Schnäppchen. 2,5 Millionen Euro soll Pizarro aktuell verdienen, selbst wenn er künftig auf eine Million verzichten sollte, wäre er immer noch zu teuer – jedenfalls als Reservist. Der er derzeit nunmal ist.

Platz für Pizarro? Es ist immer schwieriger

Dass sich daran nochmal etwas ändern wird, ist eher unwahrscheinlich. Pizarro wird im Oktober 39 Jahre alt, sein Fitnesszustand ist nicht gut. Aktuell quält ihn einmal mehr eine Nervenirritation im Rücken, er kann – wie so oft – nicht trainieren. Das alleine wäre zu verkraften, wenn er es am Wochenende trotzdem aufs Feld schaffen würde, um seine Qualitäten einzubringen.

Gegen die Hertha wird Pizarro am Samstag voraussichtlich aber fehlen, und bei seinen zumeist kurzen Einsätzen hinterlässt er ohnehin immer weniger Spuren. Kurzum: Der Ist-Zustand liefert kaum Argumente für eine Vertragsverlängerung. Sicher auch deshalb hat Ex-Aufsichtsrat Willi Lemke Pizarro unlängst zum Karriereende geraten. „Im Sommer wäre der perfekte Zeitpunkt gekommen. Es wäre der glorreiche Abschied einer großartigen Zeit“, sagte er der „Bild“-Zeitung.

Claudio Pizarro denkt offenbar anders, will noch weitermachen. Aus Liebe zum Fußball, aus Spaß am Beruf. Das hat er immer betont. Doch bei Werder-Sportchef Baumann kann es nicht nur um Spaß und Liebe gehen, sondern um Geld, um sportlichen Wert, um Besetzung von Planstellen in der Offensive. Max Kruse und Fin Bartels gehören zwei davon, eine weitere ist für den Noch-Leipziger Davie Selke (22) vorgesehen, Serge Gnabry mischt sowieso kräftig mit, zudem soll Johannes Eggestein (18) aufgebaut werden. Platz für Pizarro? Es ist immer schwieriger. Spannend wird es also werden, welche Lösung Baumann findet, aus der Zwickmühle herauszukommen.

Bislang hat er sich einen Pizarro-Verbleib betreffend immer positiv geäußert. Der Teamälteste sei nach wie vor herzlich willkommen im Bremer Kader, erklärte Baumann unlängst im „kicker“. Ob das mehr war als nur eine Höflichkeit für einen ehemaligen Teamkollegen, muss sich erst noch zeigen. Bei Aron Johannsson, der zwar mit 26 Jahren deutlich jünger ist als Pizarro, aber noch weniger Spielanteile erhält, denkt Baumann definitiv in eine andere Richtung.

Trotz eines bis 2019 laufenden Vertrags wird eine Trennung angestrebt. „Man muss die Situation im Sommer neu bewerten und sehen, ob es für ihn und uns sinnvoll ist, bei uns zu bleiben“, sagte der Manager am Donnerstag: „Aron hat den Anspruch, mehr zu spielen. Das ist legitim.“ Nicht ausgesprochener Nachsatz: Bei Werder wird das nichts mehr.

