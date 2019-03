Zweite Werder-Chance für Bauer und Zander?

Bremen – Dank Theodor Gebre Selassie ist Werder auf der rechten Abwehrseite gut besetzt, zumal der 32-jährige Tscheche nie ausfällt. Aber was ist, wenn doch? Felix Beijmo gilt eigentlich als direkter Ersatz, hat aber schon Mühe, es überhaupt in den 18er-Kader für ein Bundesligaspiel zu schaffen.

Und im Notfall dürfte wohl ohnehin Linksfuß Marco Friedl, der Backup auf der linken Abwehrseite, aushelfen. Immerhin: Alternativen sind im Anmarsch. Im Sommer enden die Ausleihen von Robert Bauer (1. FC Nürnberg) und Luca Zander (FC St. Pauli). Beide dürfen laut Werder-Sportchef Frank Baumann noch auf eine zweite Chance in Bremen hoffen, ihre Verträge laufen bis 2020.

Bauer hat beim Club nicht nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht

Bei Bauer würde das allerdings etwas verwundern. Denn die Trennung verlief im vergangenen Sommer nicht gerade freundschaftlich, der 23-Jährige warf Trainer Florian Kohfeldt kurz nach seinem Wechsel zum Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Nürnberg vor: „Ich habe keine faire Chance bekommen.“

Wirklich besser lief es für Bauer auch beim Club nicht. Der Traum vom Stammplatz erfüllte sich nur kurzzeitig. 14 Einsätze in 26 Ligaspielen, davon elf in der Startelf lautet die Bilanz des Außenverteidigers. Zu wenig, um wirklich auf sich aufmerksam zu machen, und auch zu wenig, um vertraglich Fakten zu schaffen.

Werder und der FCN hatten beim Leihgeschäft vereinbart, dass es bei einer bestimmten Anzahl von Spielen zu einem endgültigen Transfer kommt. „Es haben noch keine Klauseln oder Optionen gegriffen“, erklärt Baumann im Gespräch mit der DeichStube. Bleibt es dabei, würde Bauer im Sommer an die Weser zurückkehren. Es sei denn, der stark abstiegsbedrohte FCN will ihn trotzdem verpflichten und der Spieler auch bleiben. „Wir werden das in Ruhe mit Robert besprechen“, sagt der Sportchef und lässt alles offen: „Ich möchte mich da noch nicht positionieren.“

Etwas deutlicher äußert sich Baumann im Fall Zander. „Luca ist in einem sehr guten Alter, hatte in der zweiten Liga viele Einsätze. Ich will nicht ausschließen, dass er bei uns seinen nächsten Schritt macht“, sagt der Sportchef über den 23-Jährigen, der seit Sommer 2017 insgesamt 30 Zweitligaspiele für den FC St. Pauli bestritten hat.

Baumann: „Luca Zander hat sich längst einen Namen gemacht“

Weitere werden allerdings vorerst nicht folgen, denn Zander hat sich im Training schwer an der Schulter verletzt. „Es ist schade, dass er St. Pauli im Endspurt nicht helfen kann“, sagt Baumann, betont aber zugleich: „Auf seine Zukunft wird das keinen Einfluss haben. Luca hat sich längst einen Namen gemacht.“ Der FC St. Pauli würde den Rechtsverteidiger gerne verpflichten, doch Werder hat noch kein grünes Licht gegeben. Aus gutem Grund, es wird nach der optimalen Lösung als Backup für Gebre Selassie gesucht.

Sommer-Neuzugang Beijmo konnte bislang nicht überzeugen. Für den 21-jährigen Schweden hat Werder allerdings eine Ablöse von drei Millionen Euro an Djurgardens IF überwiesen. Bei so einem Spieler ist der Geduldsfaden der Clubverantwortlichen aus finanziellen Gründen meistens etwas länger.

