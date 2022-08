Werder-Training am Dienstag: Dinkci zurück, Weiser und Rapp individuell

Von: Malte Bürger

Teilen

Bremen – Ein wenig kleiner war sie, die Trainingsgruppe des SV Werder Bremen. Dabei hatte es am Dienstagnachmittag die erhoffte Rückkehr von Stürmer Eren Dinkci gegeben, der zuletzt aufgrund von muskulären Problemen einige Wochen gefehlt hatte.

Im Gegenzug verpassten jedoch Mitchell Weiser und Nicolai Rapp die mannschaftliche Einheit. Ein längerer Ausfall ist aber nicht der Grund, nach Vereinsangaben trainierten der Flügelspieler sowie der Mittelfeldakteur jeweils individuell. „Die Beiden werden morgen wieder auf dem Platz erwartet“, teilte Werder Bremen mit.

Werder Bremen: Eren Dinkci zurück im Mannschaftstraining - Mitchell Weiser und Nicolai Rapp trainieren individuell

Wirklich zu Gesicht dürften Trainingskiebitze sie aber auch dann nicht bekommen. Chefcoach Ole Werner lässt die Übungen am Mittwochmorgen unter Ausschluss der Öffentlichkeiten absolvieren. Am Nachmittag geht es dann für das gesamte Team des SV Werder Bremen in den Kraftraum des Wohninvest Weserstadions. (mbü)