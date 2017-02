Huub Stevens: Zuspruch für Alexander Nouri

Bremen - Werder-Trainer Alexander Nouri gerät in der sportlichen Krise seines Vereins immer stärker unter Druck. Ex-Bundesliga-Coach Huub Stevens verteidigt ihn trotzdem.

Nur 16 Punkte nach 20 Spielen, zuletzt vier Niederlagen in Folge, dazu der Absturz auf den Relegationsplatz – er herrscht momentan große Unruhe bei Werder Bremen. Im Zentrum der Kritik steht dabei Trainer Alexander Nouri, längst wird in der Öffentlichkeit laut über dessen mögliche Nachfolgekandidaten gesprochen. Ein Mann nahm sich nun allerdings selbst aus der Diskussion: Huub Stevens.

Gegenüber Sport 1 sagte der 63-jährige Niederländer, der zuletzt die TSG 1899 Hoffenheim trainiert hat: „Von Werder hat sich keiner bei mir gemeldet. Und ich glaube auch nicht, dass mich einer der Verantwortlichen anrufen wird.“ Als Trainer stehe er ohnehin nicht mehr zur Verfügung, erklärte Stevens – und sprach sich dann sogar für einen Verbleib Nouris aus.

So habe sich der Verein erst kürzlich für Nouri entschieden, „und dann muss man jetzt auch an ihm festhalten“. Auch wenn es gerade nicht rund laufe – „Ich fände einen Trainerwechsel in Bremen falsch.“ Mit der Kritik an Nouri kann Stevens, der während seiner Laufbahn auch Schalke, Stuttgart und den HSV trainiert hat, gar nichts anfangen: „Es war doch im Verein klar, als er zum Cheftrainer ernannt wurde, dass es für den Club nicht um das europäische Ticket geht.“

Ein anderer Ex-Trainer sieht die Personalie Nouri kritischer. So sagte Hans Meyer in der Talkrunde „Doppelpass“: „Es kann auch an der Grundauffassung eines Trainers liegen. Wieso ausgerechnet die Dreierkette seine Abwehrvariante sein muss, muss man mir erklären.“

dco