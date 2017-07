Im Pokal wohl ohne Junuzovic

Schneverdingen - Der SV Werder Bremen muss beim ersten Pflichtspiel der Saison wohl ohne Kapitän Zlatko Junuzovic auskommen – möglicherweise sogar noch länger.

Der Mittelfeldspieler plagt sich schon seit einer Woche mit Problemen an der Achillessehne herum und soll mindestens noch zwei Wochen pausieren müssen. Damit ist sein Einsatz beim Pokalspiel am Samstag, 12. August, gegen die Würzburger Kickers in Offenbach stark gefährdet.

Ein Ausfall von zwei Wochen wäre dem Vernehmen nach sogar der günstigste Fall, es kann auch länger dauern. Dann wäre Junuzovic beim Bundesliga-Auftakt am 19. August bei der TSG 1899 Hoffenheim ebenfalls nicht dabei.

Ausfall schmeckt Nouri gar nicht

Der Verein hatte am Donnerstagmittag offiziell mitgeteilt, dass Junuzovic „in der nächsten Zeit“ pausieren müsse. Eine sehr vage Aussage. „Bei Achillesehnenproblemen ist es immer schwierig, etwas zu sagen. Ich will da nicht spekulieren“, erklärte Trainer Alexander Nouri später auf Nachfrage. Der Ausfall schmeckt ihm natürlich gar nicht: „Es ist doof, wenn ein Leistungsträger wie Zlatko ausfällt.“

Noch ärgerlicher ist es, wenn ein Spieler wie Junuzovic dann auch noch beim Saisonstart fehlt. Und der 29-Jährige ist bekanntlich nicht der einzige Ausfall: Innenverteidiger Niklas Moisander steht wegen eines Muskelfaserrisses sogar mindestens drei Monate lang nicht zur Verfügung.

Quelle: DeichStube