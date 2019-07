Trainingslager-Ticker: Werder zum achten Mal in Serie im Zillertal

Werder Bremen schlägt bereits zum achten Mal in Serie sein Sommerquartier in Zell am Ziller auf.

Zell am Ziller - Alle Jahre wieder! Werder Bremen ist zu Gast im Zillertal, bereitet sich auf die neue Saison vor - und die DeichStube ist dabei. Das Trainingslager im Ticker.

An dieser Stelle entsteht der Ticker zum Trainingslager von Werder Bremen im Zillertal. Am Donnerstag, 4. Juli, geht es los!

Werder Bremen: Saison-Vorbereitung im Zillertal

Nach der knapp fünfwöchigen Sommerpause geht es für den SV Werder Bremen im Trainingslager im Zillertal so richtig in die Vollen. Dort bereiten sich die Grün-Weißen vom 4. Juli bis 14. Juli bereits zum achten Mal in Serie auf die neue Bundesliga-Saison vor. In unserem Werder-Bremen-Trainingslager-Ticker informieren wir Euch fortlaufend über die Geschehnisse im Trainingscamp.

Ihr Quartier werden die Grün-Weißen wie bereits in den vergangenen sieben Jahren erneut in Zell am Ziller beziehen. Dabei wird Werder Bremen voraussichtlich wieder von zahlreichen Anhängern begleitet. „Die Region ist für viele Fans ein geschätztes Reiseziel geworden, nicht nur während des Trainingslagers im Sommer“, sagte Werder-Boss Klaus Filbry im Anschluss an den letzten Werder-Besuch im Zillertal.

Werder Bremen: Trainingslager im Zillertal auch in den nächsten Jahren

Passend dazu hat auch Werder inzwischen Nägel mit Köpfen gemacht und den Vertrag mit der Tourismus GmbH der österreichischen Urlaubsregion verlängert. Die neue Kooperation gilt bis einschließlich 2022. Was bedeutet: Werder Bremen wird nicht nur in diesem Sommer, sondern auch in den kommenden drei Jahren sein Sommertrainingslager im Zillertal beziehen.

Und dafür wurde in den vergangenen Jahren einiges getan. Die Infrastruktur ist den Bedürfnissen der Bremer immer weiter angepasst worden, die Plätze befinden sich mittlerweile in einem absoluten Top-Zustand. Im Regelfall bestreiten die Bremer im Parkstadion in Zell am Ziller auch ihre Testspiele. Einziger Wermutstropfen: Der Platz hat keine Stadionmaße wie in der Bundesliga. „Er könnte zwei, drei Meter breiter sein. Aber alles andere kann man sich nicht besser wünschen. Hotel, Essen, Freundlichkeit der Leute“, resümierte Werder-Coach Florian Kohfeldt im vergangenen Sommer.

Zwei Trainingslager im Sommer-Fahrplan von Werder Bremen

In diesem Jahr wird es am Sonntag, den 7. Juli, ein Testspiel-Turnier gegen den Karlsruher SC und die WSG Wattens geben. Am darauffolgenden Samstag testet Werder dann nochmal gegen den SV Darmstadt 98. In der Regel bietet Werder Bremen immer auch eine ganz spezielle Fanreise an. Der Zuspruch war in den vergangenen Jahren enorm. Fast 1.000 Werder-Fans nutzten die Gelegenheit, ihre Helden hautnah zu begutachten.

Nach der Vorbereitung im Zillertal geht es für Werder Bremen noch vom 26. Juli bis 2. August nach Grassau. Am Chiemsee steigt das zweite Trainingslager des Sommers. Alle Termine und Testspiele von Werder Bremen findet ihr in unseren Sommer-Fahrplan zusammengefasst. Das erste Pflichtspiel steigt am 10. August. Im DFB-Pokal spielt Werder Bremen gegen Atlas Delmenhorst im Weserstadion. Du willst live dabei sein? Der Ticket-Vorverkauf für Atlas gegen Werder Bremen beginnt am 5. Juli.