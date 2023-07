Werder zieht: Pokal-Tickets in Köln rasend schnell vergriffen

Von: Malte Bürger

Das dürfte auch Trainer Ole Werner freuen: Das Pokal-Spiel zwischen Werder Bremen und Viktoria Köln ist ausverkauft. © gumzmedia

Bremen/Köln – Der SV Werder Bremen darf sich in der ersten Runde des DFB-Pokals auf einen ganz heißen Tanz einstellen. Das liegt einerseits am Gegner, dem Drittligisten Viktoria Köln, und andererseits an der Kulisse, die das Team von Trainer Ole Werner am Samstag, 12. August (15.30 Uhr) im Sportpark Höhenberg erwartet. Wie die Kölner nämlich jetzt mitteilten, wird die Partie restlos ausverkauft sein.

„Bereits nach dem internen Vorverkauf für Dauerkarteninhaber und Mitglieder waren alle Sitzplätze auf der Haupttribüne vergriffen“, heißt es auf der Internetseite von Werder Bremens Pokalgegner Viktoria Köln. „Am Mittwochmittag gingen dann die letzten verfügbaren 1200 Stehplätze in Block elf in den freien Verkauf – und waren in weniger als einer Stunde ebenfalls vergeben.“

DFB-Pokal: Werder Bremen gegen Viktoria Köln ausverkauft

Für den Gästebereich konnten DFB-Pokal-Tickets ausschließlich über den SV Werder Bremen beantragt werden, die Bestellphase für alle Bremer Fans endete am vergangenen Montag. Der Sportpark Höhenberg hat aktuell ein Fassungsvermögen von 8317 Zuschauern. (mbü)