Aufatmen bei Werder: Osako nicht verletzt

Bremen - Inmitten der großen Verletzungs-Pechsträhne hat Werder Bremen jetzt auch mal etwas Glück: Yuya Osako, der im Spiel gegen Union Berlin mit Wadenproblemen ausgewechselt werden musste, hat sich nicht verletzt.

Der Japaner, unter der Woche noch mit der Nationalmannschaft unterwegs, hatte nur einen Krampf in der Wade erlitten und sich keine Muskelverletzung zugezogen. Das bestätigte Werder Bremen am Sonntag auf Nachfrage der DeichStube. Yuya Osako dürfte Trainer Florian Kohfeldt damit auch am kommenden Samstag gegen RB Leipzig zur Verfügung stehen.

Zur ersten Meldung vom 14. September 2019:

Der nächste Ausfall? Werder Bremen bangt um Yuya Osako

Nach 68 Minuten ging es dann einfach nicht mehr: Yuya Osako schleppte sich an der Alten Försterei vom Platz, ließ sich kurz darauf auf die Ersatzbank des SV Werder Bremen fallen - Feierabend! Allerdings war es ein erzwungener.

Kurz vor seiner Auswechslung während des Auswärtsspiels des SV Werder Bremen bei Union Berlin hatte Yuya Osako in Richtung Trainer Florian Kohfeldt signalisiert, dass er Probleme mit der Wade habe. Ein Schreckmoment, keine Frage, schließlich fallen aktuell bereits zehn Spieler verletzt aus – und dann auch noch den wichtigsten Offensivmann verlieren? „Unsere Situation ist grenzwertig“, sagte Kohfeldt, der nun die Untersuchungen bei Yuya Osako abwarten muss.

Nächste Verletzung beim SV Werder Bremen: Oder nur ein Krampf bei Yuya Osako?

„Wir hoffen, dass es nichts Schlimmeres ist. Das wäre extrem bitter“, hatte Sportchef Frank Baumann bereits kurz nach dem Spiel festgehalten. Kohfeldt zeigte sich da eine halbe Stunde später schon etwas entspannter, zumindest übte sich der 36-Jährige in Galgenhumor. „Yuya selbst sagt, dass es nur ein Krampf war. Jetzt hoffe ich nur, dass das nicht das japanische Wort für Muskelfaserriss ist.“ Es folgte ein lautes Lachen, Werders Trainer blieb auch in der Hauptstadt bei seiner Linie: Er hadert nicht mit der momentanen Personalsituation – er nimmt sie an. Und hatte auch gute Nachrichten zu verkünden.

„Bei Milot Rashica bin ich mir sicher, dass er gegen Leipzig zurückkommt, bei Niklas Moisander müsste es auch funktionieren.“ Zudem teilte Kohfeldt mit, dass Philipp Bargfrede, der die Mannschaft an der Alten Försterei von der Tribüne aus unterstützte, in der kommenden Woche wieder Teile des Teamtrainings absolvieren wird. „Ein Kandidat für Leipzig ist er aber normalerweise noch nicht.“ Ömer Toprak befindet sich in einem ähnlichen Schwebezustand. Kohfeldt: „Mit Blick auf Leipzig besteht die kleine Chance, dass es klappt, aber das ist keinesfalls sicher.“ Das Leipzig-Spiel definitiv verpassen wird Nuri Sahin, der sich mit seiner späten Gelb-Roten Karte gegen Union Berlin eine Sperre eingehandelt hat.

SV Werder Bremen: Mehrere Rückkehrer gegen RB Leipzig - auch Maximilian Eggestein wieder dabei?

Bei Maximilian Eggestein, der die Partie gegen Union Berlin kurzfristig wegen Rückenproblemen verpasst hatte, mochte Kohfeldt ebenfalls noch keine genaue Prognose abgeben. „Ich hoffe, dass es bei Maxi nicht so lange dauert“, sagte er nur. Und ließ eine weitere, humorvolle Anekdote folgen. „Maxi und ich haben uns am Freitag tränenreich voneinander verabschiedet, denn uns ist aufgefallen, dass es das erste Spiel war, dass wir nicht zusammen spielen, seit ich Bundesliga-Trainer bin.“ Eine beachtliche Serie, die da bei Werder Bremen zu Ende gegangen ist. Florian Kohfeldt wusste sich aber auch da zu helfen. „Ich habe einfach den anderen Eggestein in die Startelf gestellt, damit ich mich nicht so einsam fühle.“

Und auch für den Fall, dass alle Stricke reißen sollten, sich die Verletztenmisere weiter fortsetzt, hat Kohfeldt schon einen Plan: „Tim Borowski, Clemens Fritz und Frank Baumann trainieren schon seit Wochen im Hintergrund.“

