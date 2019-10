Osako entscheidet selbst, ob er beginnt

Bremen - Er ist wieder da! Erstmals seit dem 14. September (2:1 bei Union Berlin) stand Yuya Osako am Mittwochabend im Pokal gegen Heidenheim für den SV Werder Bremen wieder auf dem Platz.

Trainer Florian Kohfeldt bezeichnete den 22-minütigen Einsatz des Japaners als „perfekten Einstieg“ nach dessen Oberschenkelverletzung und gab ihm anschließend noch für das Bundesliga-Heimspiel von Werder Bremen am Samstag eine Einsatzgarantie der besonderen Art: „Wenn er sich 60, 70 Minuten zutraut, dann wird Yuya spielen.“

Yuya Osako entscheidet also selbst über seinen Startelf-Einsatz. Die Vorzeichen sind dabei gut. Der 29-Jährige war beim Stand von 4:1 bei Werder Bremen eingewechselt worden, konnte also ganz in Ruhe Spielpraxis sammeln. Und Kohfeldt berichtete noch: „Yuya hat sich nach dem Spiel gut gefühlt.“ (kni)

Mehr News zu Werder Bremen

Quelle: DeichStube