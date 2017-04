Profis mit Eilers und Zander

Bremen - Zwei Spieler, die zuletzt nur in der U23 des SV Werder zum Zug kamen, stehen wohl im Bundesliga-Kader für das Spiel gegen Eintracht Frankfurt: Justin Eilers und Luca Zander.

Kaum waren sie draußen, gingen sie auch schon wieder rein: Das Abschlusstraining der Werder-Profis vor dem Bundesliga-Spiel am Freitagabend in Frankfurt bestand am Donnerstag nur aus ein paar Laufrunden und ein bisschen Fünf-Gegen-Zwei.

Mit dabei war auch Luca Zander aus der U23. Der Außenverteidiger, der auch im Mittelfeld einsetzbar ist, könnte im 18er-Kader den Platz des verletzten Thomas Delaney einnehmen. Als Ersatzstürmer dürfte diesmal Justin Eilers dabei sein, denn Ousman Manneh trainierte mit der U23, die am Samstag den Chemnitzer FC empfängt.

Quelle: WerderStube