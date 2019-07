Werder-Fans aufgepasst: DeichStube feiert die Green White Week

Werder Bremen startet in die neue Saison und die DeichStube feiert die Vorfreude auf die kommende Spielzeit mit einer ganz besonderen Woche – der Green White Week!

Rund um den Tag der Fans von Werder Bremen hat dieDeichStube ein einmaliges Programm zusammengebastelt: Mit Gewinnspielen, exklusiven Angeboten im StubenShop, DeichBier-Tasting, grün-weißer Party und mehr. Aber der Reihe nach: Vom 27. Juli bis zum 4. August 2019 feiert die DeichStube gemeinsam mit den Werder-Fans die Green White Week – eine Woche voller grün-weißer Emotionen und Aktionen!

Green White Week: Trikots von Werder Bremen gewinnen!

Genauer: Nehmt hier vom 27. Juli bis zum 18. August (12 Uhr) an unserem Gewinnspiel teil und gewinnt zwei Trikots von Werder Bremen (Heim- UND Auswärts-Jersey), ein fettes Werder-Fanpaket und mehr. Dafür müsst Ihr gar nicht viel tun, sondern einfach ein bisschen Glück haben.

Für Bier-Freunde haben wir zudem ein ganz feines Highlight vorbereitet: das DeichBier hat eine neue Rezeptur. Seid die ersten, die den neuen Geschmack unseres Fan-Bieres probieren dürfen. In der DeichStube am Bremer Brommyplatz, fußläufig vom Stadion, gibt es am Tag der Fans (Samstag, 3. August) ab 12 Uhr ein Probier-DeichBier - solange der Vorrat reicht. In der DeichStube seid Ihr dicht am Deich. Cheers!

Wer für die Green White Week derweil noch grün-weiße Fan-Utensilien braucht, sollte im Stuben-Shop der DeichStube vorbeischauen. In der grün-weißen Woche winken Knaller-Angebote mit unglaublich günstigen Fan-Preisen auf www.stubenshop.de!

Green White Week: Fans von Werder Bremen feiern große Party

Zum Abschluss der Green White Week wird dann noch mal kräftig abgefeiert. Seid am Samstag, 3. August 2019, bei der Green White Night im La Viva dabei! Greift am Tag der Fans rund um die DeichStube am Brommyplatz einen unserer Flyer zur Green White Week ab und erhaltet damit von 22 bis bis 23 Uhr freien Eintritt in Bremens angesagtestem Club. Bei der Abgabe des besagten Flyers könnt Ihr außerdem an der Mega-Verlosung einer Vip-Lounge für acht Personen inklusive Getränken teilnehmen.

Viel Glück und viel Spaß bei der Green White Week wünscht das DeichStube-Team!