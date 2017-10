Augustinsson feiert Schützenfest, Rückschlag für Hajrovic

Pflichtaufgabe erfüllt: Mit einem mehr als deutlichen 8:0 (3:0)-Erfolg hat sich die schwedische Nationalmannschaft am Samstagabend in der WM-Qualifikation gegen Luxemburg durchgesetzt.

Werders Linksverteidiger Ludwig Augustinsson stand während der Partie in Solna 90 Minuten lang auf dem Platz und befindet sich mit seinem Team weiterhin voll auf WM-Kurs. Am kommenden Dienstag spielen die Schweden nun im letzten Duell der Qualifikation gegen die Niederlande.

Belfodil feiert Comeback für Algerien

Izet Hajrovic und die bosnische Nationalmannschaft mussten hingegen einen Rückschlag hinnehmen. In einer kuriosen Partie unterlagen die Bosnier gegen das bereits qualifizierte Belgien mit 3:4 (2:1). Hajrovic wurde in der 71. Minute eingewechselt. Im letzten Gruppenspiel trifft der Werder-Profi mit seinem Heimatland am Dienstag auf Estland und muss um den zweiten Platz in der Gruppe, der zur Relegation berechtigt, bangen.

In der afrikanischen WM-Qualifikation feierte Werder-Stürmer Ishak Belfodil derweil seine Rückkehr in die algerische Nationalmannschaft. Gegen Kamerun setzte es eine 0:2 (0:1)-Niederlage, die sportlich aber nicht mehr groß ins Gewicht fiel: Algerien hatte schon vor der Partie keine Chance mehr auf die WM. Belfodil spielte durch.

Quelle: DeichStube