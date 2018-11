Arnold über seine Geburtsstadt Johannesburg: „Werder wird sich dort wohlfühlen“

Bremen - So viel ist sicher: Vergessen wird Marc Arnold diesen einen Moment aus dem Jahr 1998 nicht mehr. Eine Erinnerung, felsenfest verankert im Gedächtnis. Mit der Nationalmannschaft Südafrikas war der damalige Profi von Hertha BSC zu Gast bei Nelson Mandela. Kurz vor der Abreise des Teams zur Weltmeisterschaft in Frankreich hatte der inzwischen verstorbene Staatschef zum Grillfest geladen.

„Es war ein großes Erlebnis“, schwärmt Arnold noch heute. Eine gute Woche lang hatte sich der Mittelfeldspieler zuvor im letzten Auswahltrainingslager intensiv auf das Turnier vorbereitet – am Ende wurde er allerdings aus dem Kader gestrichen. „In den Medien wurde Stimmung gegen zu viele Legionäre im Team gemacht“, erinnert sich Arnold, für den sich die weite Reise trotzdem gelohnt hatte – schließlich hatte sie ihn zurück in seine Geburtsstadt geführt, nach Johannesburg, an jenen Ort, an dem Werder im Januar sein Winter-Trainingslager abhält.

Arnold spielt auf hohe Kriminalitätsrate an

„Ich bin kein guter Reiseführer und weiß nicht, ob ich Werder viele Tipps geben kann“, schickt Arnold zu Beginn des Telefonats voraus. Zu lange sei er dafür nicht mehr in Johannesburg gewesen. Im Alter von zweieinhalb Jahren zog er damals nach Deutschland, abgerissen ist der Kontakt in die Heimat aber nie. Noch heute leben zwei Cousins der Mutter in Johannesburg.

Für die spezielle Stimmung in der Stadt, für diese flirrende Mischung aus großen sozialen Problemen, aus Aufbruch und Veränderung, hat Arnold also ein Gefühl bekommen. „Man sollte in Johannesburg schon wissen, zu welcher Uhrzeit man besser nicht mehr in bestimmte Viertel geht“, sagt er und spielt damit auf die hohe Kriminalitätsrate in der größten Stadt Südafrikas an.

„Musik spielt in der Stadt eine ganz große Rolle“

Gewalttaten wie Raubüberfälle prägen in der Tat bis heute das öffentliche Bild der noch sehr jungen Stadt, die 1886 gegründet wurde. Zur Einordnung: Werder Bremen ist nur 13 Jahre jünger. Arnold ist es aber zu einfach, Johannesburg nur anhand der Probleme zu erklären. „Es gibt dort viele freundliche Menschen, Musik spielt in der Stadt eine ganz große Rolle“, sagt er – und betont: „Werder wird sich dort wohlfühlen.“

Auch sportlich hält der 48-Jährige, der bis Sommer als Sportchef für Eintracht Braunschweig tätig war, „Joburg“ für eine gute Wahl. „Die Höhenlage der Stadt kann auf das Training nur einen guten Effekt haben“, sagt er. Und Arnold weiß, wovon er spricht. Schließlich hat er schon selbst dort trainiert.

