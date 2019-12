Winter-Transfers bei Werder: Baumann sucht einen dominanten Charakter

Sportchef Frank Baumann deutete an, dass bei Werder Bremen in Sachen Transfers Bewegung reinkommt.

Bremen – Wo er genau ist, das will Frank Baumann nicht sagen. Der Sportchef des SV Werder Bremen gibt nur ungerne zu viel Privates preis. Und natürlich weiß er, dass in Zeiten des Abstiegskampfs genau hingeschaut wird, was die Verantwortlichen eines Clubs machen.

Ein paar Tage Urlaub werden da gerne von Teilen der Öffentlichkeit falsch interpretiert und dann harsch kritisiert. „Damit können und müssen wir leben“, sagt Frank Baumann im Gespräch mit der DeichStube. Nicht nur für diesen Medientermin hat er seinen Urlaub kurz unterbrochen, mehrere Stunden am Tag gehören dem Job. Baumann telefoniert viel, schaut sich Videos von Spielern an. Und der 44-Jährige verrät, dass in Sachen Transfers bei Werder Bremen durchaus Bewegung ist.

„Natürlich haben wir konkrete Ideen und auch schon Gespräche geführt“, berichtet der Sportchef: „Aber es wäre reine Spekulation vorherzusagen, ob und wann etwas klappt.“ Deswegen sei völlig offen, ob die ein, zwei geplanten Neuverpflichtungen tatsächlich schon beim Trainingsauftakt am 2. Januar in Bremen sein werden. Aber es sei eben auch nicht ausgeschlossen.

Frank Baumann über Transfers bei Werder Bremen: „Wir haben nicht den dominanten Charakter im Team“

Namen kursieren schon einige. Nach Nabil Bentaleb (FC Schalke) und Kevin Vogt (1899 Hoffenheim) rückte nun ein gewisser Jannik Vestergaard in den Fokus. Der FC Southampton will den Innenverteidiger verleihen – und nach Informationen der DeichStube bemüht sich Werder um eine Rückholaktion. Der 27-jährige Däne spielte schon einmal von Januar 2015 bis Juni 2016 für die Bremer. „Ich werde mich grundsätzlich nicht zu Namen äußern“, wiegelt Baumann sofort mit einem seiner Lieblingssätze für diese Situationen ab. Er will sich nicht in die Karten blicken lassen. Nicht einmal auf die Position, auf der Werder am dringendsten Bedarf sieht, will er sich öffentlich festlegen.

Dann durchbricht Baumann beim Thema Transfers doch noch seine Mauer des Schweigens. Die Analyse der vergangenen Wochen habe vor allem auch ergeben, dass der Kader zwar über ausreichend Führungsspieler verfüge – und da nennt Baumann dann Kapitän Niklas Moisander, Davy Klaassen, Nuri Sahin und Philipp Bargfrede, aber ein Element fehle: „Wir haben nicht den dominanten Charakter in der Mannschaft, der das auf dem Platz auslebt.“ Und nach diesem Dominator wird aktuell gefahndet, fast schon unabhängig von der Position.

Werder Bremen für Spieler mit hohen Ambitionen „aktuell nicht so sexy“

Vestergaard wäre so eine Persönlichkeit. Er wäre aber auch der siebte Innenverteidiger im Kader. Dagegen gibt es seit dem Ausfall von Niclas Füllkrug (Kreuzbandriss) keinen robusten, kopfballstarken Mittelstürmer. „Es bringt uns zum Beispiel nichts, einen Zwei-Meter-Mann zu holen, der aber ansonsten über seine Beine stolpert. Es muss einfach Sinn machen“, sagt Baumann und warnt einmal mehr vor Aktionismus.

Zumal Werder finanziell auch gar nicht in der Lage sei, einfach mal ein paar Experimente zu wagen, in der Hoffnung, dass davon schon irgendetwas funktionieren werde. Und ganz offen räumt er ein: „Es gibt einfachere Situationen als jetzt, Spieler mit einer gewissen Qualität zu holen. Die schauen natürlich auch, in welcher Situation sie zu einem Verein hinkommen. Und da sind wir gerade nicht für alle Spieler mit hohen Ambitionen so sexy.“ Baumann lacht. Seinen trockenen Humor hat er nicht verloren. Dabei hilft gewiss auch der Urlaub mit der Familie. (kni)