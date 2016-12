Zwei Testspiele an einem Tag

Winter-Traininglager

+ © nordphoto Im Trainingslager in Spanien hat sich Werder um Sportchef Frank Baumann zwei Testspiele gelegt. © nordphoto

Bremen - Doppelter Test: Der SV Werder Bremen hat sich im Winter-Trainingslager in Spanien zwei Testspiele auf einen Tag gelegt.

Am 9. Januar spielt die Mannschaft von Trainer Alexander Nouri zuerst ab 14 Uhr in Alhaurin el Grande gegen Zweitligist Karlsruher SC, dann, ab 18 Uhr, in Marbella gegen den (mittlerweile ausgeschiedenen) belgischen Champions-League-Teilnehmer FC Brügge.

Es sind die Testspiele drei und vier, die für die Winterpause feststehen. Am Samstag, 14. Januar, spielen die Bremer beim aktuellen Zweitliga-Tabellenführer Eintracht Braunschweig. Einen Tag danach steigt in Rastede der Test gegen den VfB Oldenburg.

kni/han