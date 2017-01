Viel Taktik und viel Tohuwabohu

Die erste Vorbereitung unter Nouri

+ © nordphoto Und wieder Theorie: Co-Trainer Markus Feldhoff erklärt an der Taktiktafel, wie es praktisch laufen soll. © nordphoto

Alhaurin el Grande - Von Björn Knips. Pass Thomas Delaney, Hereingabe Robert Bauer, Tor Max Kruse – da jubelten nicht nur die Spieler. Das Trainerteam jauchzte deutlich hörbar vor Glück. So hatten es Alexander Nouri und seine Assistenten im Trainingsspiel sehen wollen.

Dafür war zuvor allerhand erklärt worden – und das gar nicht so sehr vom Chef. Wortführer ist dabei vor allem Co-Trainer Markus Feldhoff, der kaum ohne seine große Taktiktafel zu sehen ist und den Profis schon mal unangenehme Fragen stellt. Dreier-, Vierer-, Fünferkette – alles wird gespielt. Dazu ständiges Pressing und viel Gebrüll. Auf dem Platz am Golfhotel kommt keine Langeweile auf.

Es ist die erste Vorbereitung für das neue Trainerteam, das im Oktober Viktor Skripnik und Co. abgelöst hat. „Jede Einheit ist akribisch geplant“, sagt Mittelfeldspieler Fin Bartels. Dass Feldhoff mehr taktische Anweisungen gibt als Chef Nouri, „das ist doch bei Co-Trainern oft so“, erklärt Bartels: „Der Trainer hat den Überblick und mischt sich dann ein.“ Was nicht selten der Fall ist. Dann fordert Nouri gerne mehr Überzeugung, mehr Mut, mehr Konzentration.

Vor allem letzteres ist wichtig. Die Anforderungen an die Profis sind in dieser Woche in Andalusien hoch. Es gibt einen ständigen Wechsel der Systeme – mit häufigem Personaltausch. „Wir wollen variabler sein“, sagt Bartels, „um im Spiel darauf reagieren zu können, wenn es mal nicht so passt.“ Im Training ist das noch oft der Fall. Dann ertönt Nouris Pfeife. Unterbrechung. Diskussionen. Trainer und Co-Trainer mit einzelnen Spielern, aber auch die Profis unter sich.

Werder schraubt weiter an der Defensive

Manchmal ein ganz schönes Tohuwabohu. „Es gehört dazu, das ist wichtig. Eine halbe Stunde nach einer schlechten Szene darüber zu sprechen, das bringt nicht mehr so viel“, erklärt Bartels. Steht die ganze Mannschaft zusammen, wird Feldhoff auch mal zum echten Lehrer – also zu einem, der die Spieler direkt anspricht. „Was für lange Bälle spielen wir?“, fragt der Ex-Profi in die Runde und schaut sich einen Spieler, meistens einen jüngeren ganz genau an, von dem er die Antwort erwartet. Schöne Grüße an die Schulzeit.

Und der Lerneffekt? Der ist schwer messbar. Mit Hilfsmitteln läuft es für die Offensive gut. Also, wenn nur in einem abgegrenzten Bereich angegriffen werden darf oder sich die Verteidiger gewisse Zeit lang nicht von kleinen Plättchen auf dem Rasen wegbewegen dürfen. Im freien Spiel sieht das schon wieder ganz anders aus – natürlich viel besser für die Defensive. Das ist auch gut so, sonst endet diese schon traditionelle Bremer Gegentorflut wohl nie.

Die Spieler wehren sich in diesen Tagen aber nicht nur körperlich gegen die Angriffe des Gegners, sondern auch sprachlich – und das sehr, sehr laut. „Das ist ja kein wildes Gebrüll, das machen wir schon mit Hintergedanken“, betont Fin Bartels. Er gehört allerdings eher zu der Fraktion der Zuhörer. Im Gegensatz zu Lamine Sane mit seinem ständigen „Wait, wait“ (Warte, warte) oder die Einpeitscher Milos Veljkovic und Robert Bauer mit ihrem dauerhaften „Drauf, drauf“.

„Zuckerbrot und Peitsche“ für die Profis

Und fast jeder Zweikampfgewinn wird enthusiastisch gefeiert. Für Bartels ein Zeichen, dass es innerhalb der Mannschaft passt: „Die Stimmung ist sehr, sehr gut, die wird uns durch die Saison tragen.“ Auch das Trainerteam lacht gerne mit – allen voran Florian Bruns, der andere Co-Trainer, der fast immer ein Strahlen im Gesicht hat. Doch Nouri und Co. können auch anders.

„Zuckerbrot und Peitsche – wir haben beides schon erlebt. Die lange Leine wird auch mal angezogen“, sagt Bartels. Ein Beispiel verrät er nicht. Vielleicht gibt es ja gerade auch keines. Nouri verzichtete jedenfalls im Training bislang auf zusätzliche Läufe, ist offenbar mit der Intensität in den Spielformen und damit mit dem Einsatz der Profis zufrieden. Ob das dann reicht und ob aus erfolgreichen Kombinationen im Training auch Tore und Punkte in Pflichtspielen werden, wird sich zeigen.