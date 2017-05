Willi Lemke über Bayern: „Das ist peinlich"

Köln - Er kann es immer noch: Selbst wenn Willi Lemke schon seit einiger Zeit kein Fußball-Funktionär mehr ist - der 70-Jährige ist nach wie vor meinungsstark, wenn es um Themen rund um die Bundesliga geht.

Am Montagabend war Lemke in der ARD-Talkshow „Hart aber fair“ zu Gast und diskutierte mit anderen Gästen unter der Überschrift „Der Fußball und das Geld - macht der Kommerz den Sport kaputt?“ Dabei arbeitete sich Werders ehemaliger Manager vor allem am FC Bayern München ab - ganz so, wie er es früher schon stets getan hatte.

So nutzte Lemke die Sendung, um Kritik am Verteilschlüssel der Fernsehgelder in der Bundesliga zu üben. Der sei ungerecht, weil er die Topclubs - allen voran die Bayern - bevorteile. „Da sind 18 Vereine, die liefern alle ihre Spiele ab. Da kann es doch nicht sein, dass der eine soviel kriegt und der andere nur soviel“, betonte Lemke, der die gerade abgelaufene Saison mit Bayerns fünftem Titel in Serie als „gellend langweilig“ bezeichnete.

Schere zwischen den Vereinen in der Bundesliga zu groß

Zwei Plätze neben ihm saß Bayerns ehemaliger Ministerpräsident Edmund Stoiber, der beim FCB dem Aufsichtsrat angehört - und während der Sendung Lemkes Gegenpart bildete. So sei es völlig in Ordnung, dass der Rekordmeister mehr Geld bekomme als andere, sagte Stoiber: „Die Menschen wollen doch Spitzenfußball gegen Juve oder Real Madrid sehen. Die Frage ist: Wollen wir da mithalten, oder nicht?“

Lemke bemängelte, dass die Schere zwischen den Vereinen in der Bundesliga immer weiter auseinandergehe. Von der Augenhöhe zu den Bayern, „da träume ich heute nur noch von“, sagte er - und untermauerte seinen Standpunkt mit Zahlen. So würde Werder etwa 40 Millionen Euro in den Spielerkader investieren, die Bayern hingegen 240 Millionen. Journalist Marcel Reif, ebenfalls im Studio zu Gast, fasste die Ungleichheit wie folgt zusammen: "Werder Bremen wird nach menschlichem Ermessen die Champions League so schnell nicht mehr erreichen, und das tut weh.“

Kameras an den Weißbiergläsern sind „peinlich“

Im weiteren Verlauf der Sendung ging es um einige kuriose Blüten, die der moderne Fußball derzeit treibt. Dass die Bayern bei der Meisterfeier inzwischen Kameras an den Weißbiergläsern anbringen, um die Bierduschen zu filmen und das Material dann exklusiv vermarkten zu können - Lemke sagte dazu: „Das ist peinlich, gar keine Frage.“ Den Vorschlag von Adidas-Chef Kasper Rorsted, das DFB-Pokalfinale in Shanghai austragen zu lassen, nannte der 70-Jährige „schwachsinnig“.

Neben Lemke, Stoiber und Reif zählten auch die Ex-Hammerwerferin Betty Heidler und der ARD Sport-Koordinator Axel Balkausky zu den Gästen von Moderator Frank Plasberg.

Quelle: WerderStube