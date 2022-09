Ausgerechnet Augsburg: Werder will lange Bundesliga-Heim-Durststrecke beenden

Von: Maik Hanke

Drei Jahre ist es inzwischen her, dass der SV Werder Bremen vor Fans ein Heimspiel in der Bundesliga gewinnen konnte. Dann kamen Corona und der Abstieg, jetzt soll die Durststrecke beendet werden und zwar ausgerechnet gegen das Team, gegen den es beim letzten Mal geklappt hatte: den FC Augsburg. DeichStube-Reporter Daniel Cottäus berichtet vor dem Spiel am Freitag (20.30 Uhr) vom Wohninvest Weserstadion.

