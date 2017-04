Bremen - Werder Bremen will Davie Selke, die Rückholaktion wird wahrscheinlicher. Der Club sollte ihn aber zunächst nur ausleihen, findet Redakteur Daniel Cottäus. Ein Kommentar.

Das perfekte Timing hat Frank Baumann verpasst, wenn auch nur um wenige Tage. Am 1. April vor zwei Jahren, da war öffentlich geworden, dass Davie Selke von Werder zu RB Leipzig wechselt. Viele Bremer Fans hielten das für einen Scherz. Am 1. April 2017 zu verkünden, dass Selke vor der Rückkehr steht – es wäre eine schöne Pointe gewesen. Sei es drum. Denn auch so steht fest: Baumann denkt groß, arbeitet am nächsten aufsehenerregenden Transfer.

Finanziell wird es nicht leicht, aber der Sportchef versucht es – und das kann Werder nur guttun! Selke galt früher als Rohdiamant, wurde in Leipzig jedoch nicht weiter geschliffen. So hat der Stürmer noch immer technische Defizite. Dass er sich in Bremen weiterentwickelt, ist nicht gesagt, aber gut vorstellbar. Perfekt wäre das Geschäft also, wenn Baumann es schafft, Selke zunächst auszuleihen.

Quelle: WerderStube