Wiesenhof weg: Wer wird Werders neuer Trikot-Sponsor?

Von: Björn Knips

Teilen

Werder Bremen sucht einen neuen Hauptsponsor: Der bisherige Vertrag mit Wiesenhof wird nicht verlängert. © gumzmedia (Archiv)

Schluss nach elf Jahren: Der SV Werder Bremen beendet die bisherige Partnerschaft mit Wiesenhof als Hauptsponsor und sucht einen neuen Trikotsponsor. Wer wirbt künftig auf den Trikots?

Bremen – Jetzt ist es offiziell: Der SV Werder Bremen bekommt in der nächsten Saison einen neuen Hauptsponsor und wird dann nicht mehr auf seinen Trikots für Wiesenhof oder Green Legend werben. Das gab der Club am Donnerstagnachmittag bekannt. Die PHW-Gruppe aus Visbek, zu der die Marken Wiesenhof und Green Legend gehören, bleibt den Bremern aber als Topsponsor erhalten und zahlt dafür nach Informationen der DeichStube weiterhin rund 1,3 Millionen Euro statt der sechs Millionen Euro als Hauptsponsor.

Werder Bremen sucht neuen Hauptsponsor: Neuer Partner soll mehr zahlen als Wiesenhof

„Die Partnerschaft mit der PHW-Gruppe war in den vergangenen knapp elf Jahren von großer Verlässlichkeit und einem vertrauensvollen Miteinander geprägt“, sagt Klaus Filbry in einer Vereinsmitteilung. Der Vorsitzende der Geschäftsführung des SV Werder Bremen dankt dem bisherigen Hauptsponsor für die „sehr wichtige Unterstützung in wirtschaftlich und sportlich teilweise schwierigen Zeiten“. Die PHW-Gruppe hielt dem Club bekanntlich auch beim Gang in die 2. Liga die Treue. Überhaupt war noch nie ein Unternehmen in der Werder-Geschichte so lange Haupt- und Trikotsponsor.

Für Werder Bremen lohnt sich der Wechsel auf der Brust doppelt. Der neue Partner soll nämlich deutlich mehr überweisen als der Vorgänger. Werder hält sich bisher bedeckt. Es gibt mehrere heiße Kandidaten – aus der Internet- und der Finanzbranche. Im Gespräch ist aber offenbar auch ein regionaler Partner, mit dem Werder bereits zusammenarbeitet. Das würde zu Matthäi passen. Das stark gewachsene Bauunternehmen aus Verden hat seine Sponsoringaktivitäten bei Werder in den vergangenen Jahren ausgebaut, firmiert aktuell bereits als Topsponsor.

Von Puma bis Umbro: Das sind alle Ausrüster in der Geschichte des SV Werder Bremen Fotostrecke ansehen

Ende von Wiesenhof als Trikotsponsor bei Werder Bremen: Trikots bekommen neuen Aufdruck

Klaus Filbry erklärt in der Vereinsmitteilung des SV Werder Bremen nun: „Wir befinden uns seit einiger Zeit in guten Gesprächen mit potenziellen Kandidaten und sind sehr optimistisch, dass wir bereits in Kürze einen Abschluss verkünden können, mit dem wir auch in den nächsten Jahren im Haupt-und Trikotsponsoring sehr gut aufgestellt sind.“

Über das Ende von Wiesenhof als Trikotsponsor werden sich nicht gerade wenige Fans des SV Werder Bremen freuen. Der Geflügelproduzent aus Niedersachsen ist mit seiner Massentierhaltung sehr umstritten. Das Unternehmen konnte allerdings auch mit Hilfe von Werder an seinem Image feilen. Die Trikots bekommen aber nicht nur einen neuen Aufdruck, sondern auch einen neuen Hersteller. Der Wechsel von Umbro zu Hummel ist zwar noch nicht offiziell, gilt aber als sicher. (kni)