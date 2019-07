Neuer Vertrag mit Werder Bremen: Das taugt der Wiesenhof-Deal im Bundesliga-Vergleich

Bremen – Werder Bremen und Wiesenhof – der neue Vertrag ist unterzeichnet, der langjährige Hauptsponsor bleibt bis 2022 auf dem Bremer Trikot.

Dennoch ist das Trikot von Werder Bremen für die neue Saison noch nicht vollständig vermarktet. Es fehlt der neue Ärmel-Sponsor. Die Kooperation mit „H-Hotels“ endete vergangene Saison, noch ist kein Nachfolger präsentiert. Geschäftsführer Klaus Filbry hatte schon im Trainingslager im Zillertal einen Abschluss angekündigt, dieser steht nach Informationen der DeichStube nun unmittelbar bevor. Bei dem neuen Sponsor soll es sich um ein Unternehmen aus dem Ausland handeln. Der Vertrag wird ein Volumen von etwas mehr als einer Million Euro pro Saison haben.

Werder Bremen bekommt etwa 8 Millionen Euro im Jahr von Wiesenhof

Top-Sponsor Wiesenhof zahlt künftig jährlich knapp acht Millionen Euro an Werder Bremen. Doch weder diese Summe noch die mittlerweile acht Jahre, die die Partner mittlerweile zusammenarbeiten, verhilft beiden im Bundesliga-Vergleich zu einem Spitzenplatz. In beiden Fällen gilt: gutes Mittelmaß.

Was die Einnahmen durch den Trikotsponsor betrifft, ist der FC Bayern München allen anderen weit voraus. 35 Millionen kassiert der Rekordmeister jährlich von der Telekom. Auf den Plätzen folgen laut einer Auflistung von „ispo.com“ der FC Schalke 04 (Gazprom), Borussia Dortmund (Evonik) und der VfL Wolfsburg (VW) mit jeweils 20 Millionen Euro – zum Teil sind das sogar nur Mindestzahlungen.

Werder Bremen liegt mit 7,5 bis acht Millionen Euro knapp vor Aufsteiger 1. FC Köln (Rewe) und Hertha BSC (Tedi/jeweils 7,5 Mio.) und damit auf Platz sieben im Bundesliga-Ranking. Wobei immer die Frage offen bleibt, ob ein Sponsor – wie zum Beispiel SAP bei 1899 Hoffenheim – am Ende nicht doch mehr Geld zuschießt, als die in der Übersicht aufgeführten sechs Millionen Euro.

In puncto Ausdauer haben Werder Bremen und Wiesenhof zwar bereits einen neuen grün-weißen Rekord aufgestellt – beide Seiten kooperieren im achten Jahr miteinander und würden 2022 das zehnjährige Jubiläum feiern –, doch auch das ist unter den 18 Bundesligisten kein Alleinstellungsmerkmal. Wolfsburg hängt seit 1997 am VW-Tropf, der FC Bayern lässt sich seit 2002 von der Telekom fürstlich entlohnen. Fünf weitere aktuelle Erstligisten arbeiten noch länger mit ihren Trikot-Sponsoren zusammen als die Bremer.

Treue Trikot-Sponsoren in der Bundesliga: Werder Bremen auf Platz sieben

VfL Wolfsburg: VW (seit 1997/98), ein Jahr Unterbrechung 2008/09 für „Ein Herz für Kinder“

Bayern München: Telekom (seit 2002/03)

Borussia Dortmund: Evonik (seit 2007/08)

FC Schalke 04: Gazprom (seit 2007/08)

1. FC Köln: Rewe (seit 2007/08)

RB Leipzig: Red Bull (seit 2009/10)

Bor. M‘gladbach: Postbank (seit 2009/10)

Werder Bremen: Wiesenhof (seit 2012)

1899 Hoffenheim: SAP (seit 2013/14)

Mainz 05: Kömmerling (seit 2015/16)

FC Augsburg: WWK (seit 2015/16)

Bay. Leverkusen: Barmenia (seit 2016/17)

SC Freiburg: Schwarzwaldmilch (seit 2016/17)

Eintracht Frankfurt: Indeed (seit 2017/18)

Fortuna Düsseldorf: Henkel (seit 2017/18)

SC Paderborn: Sunmaker (seit 2018/19)

Hertha BSC: Tedi (seit 2018/19)

Union Berlin: Aroundtown (seit 2019/20).

Was die Sponsoren zahlen: Werder Bremen mit Wiesenhof gutes Mittelmaß

1. Bayern München: Telekom

35 Mio. (bis 2023)

2. FC Schalke 04: Gazprom

20 – 24 Mio. (bis 2022)

3. VfL Wolfsburg: VW

20 Mio. (unbefristet)

4. Borussia Dortmund: Evonik

20 Mio. (bis 2025)

5. RB Leipzig: Red Bull

9 Mio. (unbefristet)

6. Borussia M'gladbach: Postbank

6,5 – 9 Mio. (bis 2020)

7. Werder Bremen: Wiesenhof

7,5 - 8 Mio. (bis 2022)

8. 1. FC Köln: Rewe

7,5 Mio. (bis 2021)

8. Hertha BSC: Tedi

7,5 Mio. (bis 2021)

10. Eintracht Frankfurt: Indeed

6,7 Mio. (bis 2020)

11. Bayer Leverkusen: Barmenia

6 Mio. (bis 2020)

12. 1899 Hoffenheim: SAP

6 Mio. (bis 2020)

13. Mainz 05: Kömmerling

4 Mio. (bis 2023)

14. FC Augsburg: WWK

3 – 4,5 Mio. (bis 2030)

15. Fortuna Düsseldorf: Henkel

3 Mio. (bis 2020)

16. SC Freiburg: Schwarzwaldmilch

3 Mio. (bis 2021)

17. Union Berlin: Aroundtown

2,5 Mio. (bis 2021)

18. SC Paderborn: Sunmaker

2 Mio. (bis 2021)

Neuer Vertrag bis 2022: Mehr Geld von Wiesenhof für Werder Bremen

Weiter, immer weiter! Der SV Werder Bremen und sein Hauptsponsor Wiesenhof haben die bereits seit 2012 bestehende Partnerschaft um zwei weitere Jahre verlängert. Künftig kassiert der Club bis zu acht Millionen Euro im Jahr von seinem Premium-Partner.

Der bis 2020 gültige Vertrag zwischen dem Fußball-Bundesligisten und dem Geflügelproduzenten aus dem niedersächsischen Visbek wurde vorzeitig bis 2022 ausgedehnt. Wiesenhof wird damit zum treuesten Trikotsponsor in der Club-Historie des SV Werder. Noch nie war ein Sponsor über so einen langen Zeitraum auf der Brust der Werder-Profis präsent.

Klaus Filbry, Vorsitzender Werder-Geschäftsführung, deutet in einer Mitteilung des Clubs an, dass sich der Vertrag nicht nur verlängert hat, sondern Wiesenhof sich künftig finanziell noch stärker engagiert als bislang. „Dass Wiesenhof weiter an Bord bleibt, ist für Werder Bremen enorm wichtig. Sie sind ein Partner, der uns im letzten Jahrzehnt durch alle Höhen und Tiefen begleitet hat. Sie haben uns in sportlich schwierigen Zeiten Vertrauen geschenkt und sind nun bereit, uns mit einem noch stärkeren Engagement für die Zukunft zu unterstützen.“

Werder Bremen: Wiesenhof zahlt mehr als bisher

Im zuletzt 2017 verlängerten Vertrag hatten Werder und Wiesenhof die Sieben-Millionen-Euro-Marke geknackt – so viel zahlte der Top-Sponsor pro Saison. Ab 2020 wird es mehr, dann steigt die Summe auf bis zu acht Millionen Euro an. Im Bundesliga-Vergleich bleibt Werder damit trotzdem auf einem Mittelfeldplatz.

Die Partnerschaft der Bremer mit dem Geflügelproduzenten hatte beim ersten Vertragsabschluss für Aufregung bei Teilen der Fans und bei Tierschützern gesorgt. Proteste begleiteten die ersten Monate der Zusammenarbeit, doch Verein und Sponsor hielten und halten zusammen. Der neue Vertrag zeigt, dass beide Seiten weiter voneinander profitieren können. Peter Wesjohann, Vorsitzender der PHW-Gruppe, zu der Wiesenhof gehört, ist nun stolz darauf, „dass wir der treueste Hauptsponsor in der Vereinsgeschichte von Werder Bremen sind“.

Trikotsponsoren bei Werder Bremen polarisieren

Anfang der 70er-Jahre, als das Thema Trikotwerbung in der Bundesliga immer mehr an Bedeutung gewann, ließen sich die Kicker des SV Werder zunächst vom Land Bremen unterstützen. Optisch durch einen Bremer Schlüssel auf einer Brusttasche des Trikots dargestellt. Es folgten zwölf weitere Unternehmen, von denen einige wie der Bekleidungsdiscounter Kik, Wettanbieter bwin oder die Citibank/Targobank ebenfalls polarisierten.

Keiner blieb jedoch so lange auf der Bremer Brust wie Wiesenhof. Schon in der vergangenen Saison verdrängte der Konzern aus dem Kreis Vechta den Küchen- und Türenrenovierer Portas (1986 bis 1992) von Platz eins der dauerhaftesten Engagements als Trikot- und Hauptsponsor.

Werder Bremen: Die bisherigen Sponsoren

1971 - 1974 Land Bremen

1976 - 1978 Norda (Fischkonserven)

1978 - 1981 Pentax (Fotoapparate)

1981 - 1984 Olympia (Büromaschinen)

1984 - 1986 Trigema (Sportbekleidung)

1986 - 1992 Portas (Küchen- und Türen-Renovierer)

1992 - 1997 dbv-Winterhur (Versicherungen)

1997 - 2000 o.tel.o (Telekommunikation)

2000 - 2001 QSC (Telekommunikation)

(2001 - 2002 kein Sponsor)

2002 - 2004 Young Spirit (schuhe und Bekleidung)

2004 - 2006 Kik (Bekleidung)

2006 - 2007 bwin (Wettanbieter)

2007 - 2012 Citibank (ab 2010 Targobank)

seit 2012 Wiesenhof

