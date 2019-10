Umfrage: Wie viele Punkte holt Werder noch bis zur Winterpause?

Bisher sammelte Werder Bremen in sieben Spielen acht Punkte. Was meint Ihr, wie viele Punkte kommen bis zur Winterpause hinzu?

Der SV Werder Bremen hat bisher in sieben Spielen acht Punkte gesammelt und steht auf Platz elf der Bundesliga-Tabelle – in Anbetracht der Verletztenmisere und der Gegner eine durchaus akzeptable Bilanz. Aber wie viele Zähler werden es noch bis zur Winterpause? Wir wollen Eure Meinung!

Nach dem Spiel bei Eintracht Frankfurt wehrten sich die Verantwortlichen von Werder Bremen zunächst dagegen, ein Zwischenfazit zu ziehen – Sportchef Frank Baumann tat es aber letztlich doch. „Acht Punkte nach fünf Spielen sind nicht überragend, aber bei den Gegnern, die wir hatten, sehr ordentlich. Deswegen bin ich nicht ganz unzufrieden“, sagte er nach dem Schlusspfiff in der Commerzbank-Arena.

Werder Bremen: Europa ist das Ziel

Unter besagten Gegnern waren unter anderem RB Leipzig, der BVB und eben die Frankfurter Eintracht – drei Mannschaften, die diese Saison im europäischen Wettbewerb vertreten sind. Und genau dort will der SV Werder Bremen nächste Saison auch spielen.

Die Basis dafür wird in der Hinrunde gelegt – ein paar Zähler sollten also noch auf das grün-weiße Punktekonto fließen. Insgesamt zehn Partien werden in der Hinserie noch gespielt, 30 Punkte sind also noch zu holen. Was meint Ihr, wie viele davon schnappt sich Werder bis zur Winterpause? Jetzt abstimmen!

Quelle: DeichStube