Das Weserstadion ist Deutschlands größte Torfabrik

Bremen - Für Werder-Fans ist das Weserstadion sowieso einmalig – nun wurde auch ein ganz besonderer Rekord bekannt: In keiner anderen Arena in Deutschland fielen seit der Gründung der Bundesliga 1963 so viele Tore wie im Weserstadion.

Da kann nicht mal das Hamburger Volksparkstadion mithalten, in dem neben dem Hamburger SV der FC St. Pauli mal als Gastgeber spielte – und in dem auch deshalb mehr Partien ausgetragen wurden.

Im Weserstadion fielen in 925 Partien insgesamt 2967 Tore. Davon steuerten die Gastgeber 1890 Treffer bei. 1077 Mal war das Auswärtsteam erfolgreich. Ausgerechnet hat das die Internet-Plattform "chucknorisk.com".

Auf Platz zwei steht die Mercedes-Benz-Arena (früher Neckarstadion und Gottlieb-Daimler-Stadion) in Stuttgart. Der VfB Stuttgart (890 Spiele) und die Stuttgarter Kickers (36) spielten hier zusammen 926 Mal. Dabei fielen 2886 Tore, 1824 für die Heimmannschaft.

+ Jubeltraube nach einem Tor im Weserstadion. © Gumz

Im Hamburger Volksparkstadion (früher: AOL Arena, Imtech Arena und HSH Nordbank Arena) wurden mit 930 bisher die meisten Bundesligaspiele ausgetragen – hauptsächlich vom Hamburger SV. 20 Mal wich Lokalrivale St. Pauli in die eigentlich ungeliebte Arena aus. In Hamburg durfte insgesamt 2772 Mal ein Tor bejubelt werden – 1725 davon für das Heimteam.

Keine Spitzenplazierung für Bayern

Und wo sind die Bayern? Der Rekordmeister ist 2005 vom Olympiastadion in die Alianz-Arena umgezogen – damals noch gemeinsam mit dem TSV 1860 München. Deswegen reicht es nicht für eine absolute Spitzenplatzierung. Das Olympiastadion belegt mit 2642 Toren in 766 Spielen immerhin Rang fünf. Dafür steht der FC Bayern in einem anderen Tor-Ranking an erster und auch an zweiter Stelle: bester Torschnitt pro Spiel in einem Stadion (mindestens 200 Spiele). Im Olympiastadion liegt der Schnitt bei 3,45, in der Allianz-Arena bei 3,44. Dahinter folgt übrigens das Stadion an der Grünwalder Straße in München mit 3,42. Im Weserstadion liegt der Schnitt bei 3,21 Toren pro Spiel.

Quelle: DeichStube