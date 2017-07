Volles Programm Werder Bremen! Das ist die Idee, die hinter der „WerderStube" steht.

News, Geschichten, Hintergründe, Videos, Fotos, Kommentare, Interviews – mehrere zehntausend Werder-Fans fühlen sich bei diesem Angebot täglich als Besucher der guten Stube der Mediengruppe Kreiszeitung aus Syke pudelwohl. Und so viel ist versprochen: Das wird auch so bleiben! Aber der Name am Klingelschild, der ändert sich jetzt.

Aus der „WerderStube" wird die „DeichStube"!

Und wieso das Ganze? Es ist ganz simpel: Wir wollen auch mit unserem Namen dafür sorgen, dass für alle erkennbar ist, was wir sind: unverwechselbar, einzigartig, unabhängig. Es gibt keinerlei wirtschaftliche Verflechtungen mit dem SV Werder Bremen – nur ein seit Jahrzehnten sehr respektvolles Miteinander zwischen einem Bundesliga-Club und einem Medienhaus.

Journalismus ohne grün-weiße Brille auf der Nase

Wir bieten Journalismus, der kritisch ist, wenn er kritisch sein muss. Wir schauen genau hin, was der Club macht - und berichten objektiv und unvoreingenommen darüber. Wir haben ein Ohr für die Fans, verstehen uns durchaus als deren Sprachrohr, aber schauen nicht weg, wenn es in diesem Bereich mal Probleme gibt. Und wir freuen uns mit Werder und leiden auch mit dem Verein, lassen die grün-weiße Brille dabei aber in der Tasche.

Wir sind ab sofort die „Deichstube" - so nah dran an Werder Bremen wie der Osterdeich am Weserstadion. Unser Anspruch bleibt gleich: Volles Programm Werder Bremen für alle!„DeichStube" – grüner wird's nicht!

Quelle: DeichStube