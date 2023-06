Die Werder-Connection aus dem Frankenland: Beim 1. FC Nürnberg geht es inzwischen ganz schön bremisch zu

Von: Malte Bürger

Jerome Polenz (von links), Benjamin Goller, Olaf Rebbe und Andres Wolf haben allesamt eine Vergangenheit beim SV Werder Bremen - heute sind sie beim 1. FC Nürnberg angestellt. © Imago/Zink/Ulrich Hufnagel/Martin Hoffmann

Jerome Polenz spielte einst für den SV Werder Bremen, jetzt ist der 36-Jährige neuer Co-Trainer beim 1. FC Nürnberg. Dort trifft er auf einige Ex-Bremer - denn Polenz ist nicht der einzige Akteur beim Zweitligisten, der früher mal bei den Grün-Weißen war.

Bremen/Nürnberg – Drei Farben sind es, an denen kein Weg vorbeiführt: Rot, Schwarz und Weiß. Eine Art heilige Dreifaltigkeit des 1. FC Nürnberg. Doch die Identität der „Clubberer“ hat aktuell auch ganz feine grüne Nuancen. Denn beim Fußball-Zweitligisten aus dem Frankenland sind in verschiedenen Positionen Protagonisten unterwegs, die auch schon beim SV Werder Bremen ihre Spuren hinterlassen haben. Jüngstes Beispiel: Jerome Polenz. Als 15-Jähriger war er 2002 einst ins Internat am Osterdeich gewechselt, als spätere Stammkraft der U23 kam er sogar zu drei Kurzeinsätzen bei den Profis. Mittlerweile ist Polenz 36 Jahre alt und als Trainer im Einsatz – und neuerdings in Nürnberg Assistent des kürzlich inthronisierten Chefcoaches Cristian Fiel.

1. FC Nürnberg-Trainer Cristian Fiel über Ex-Werder-Bremen-Profi Jerome Polenz: „Er brennt für den Fußball“

„Jerome und ich kennen uns schon sehr lange. Er verfügt über viel Expertise und brennt für den Fußball“, lobt der Fußball-Lehrer seinen künftigen Kollegen beim 1. FC Nürnberg. „Ich freue mich sehr, dass wir erstmals auch neben dem Platz zusammenarbeiten.“ Jerome Polenz arbeitete zuvor zwei Jahre lang in der Regionalliga Nordost als Co-Trainer der zweiten Mannschaft von Hertha BSC, hatte sich zuvor schon beim Streamingsender DAZN einen Namen als Taktikexperte gemacht. Als Spieler war er nach seiner Zeit bei Werder Bremen unter anderem noch für Alemannia Aachen, Union Berlin oder die Western Sydney Wanderers im Einsatz.

Beim 1. FC Nürnberg wird es Jerome Polenz nun mit einem Akteur zu tun haben, der vor nicht allzu langer Zeit noch beim SV Werder Bremen unter Vertrag stand. Die Rede ist von Benjamin Goller. Der Flügelspieler wechselte im vergangenen Winter zum „Glubb“, nachdem er sich in der Mannschaft von Werder-Trainer Ole Werner nicht hatte durchsetzen können und schon einige Leihgeschäfte erlebt hatte. Inzwischen hat Goller sieben Partien für die Nürnberger gemacht, soll in der neuen Saison eine feste Größe auf der rechten Seite sein. „In Bremen hatte ich im letzten halben Jahr keine einfache Zeit. Ich kam aus Karlsruhe und hatte dort viele Einsätze. Dann ein halbes Jahr gar nicht zu spielen, war schwierig für mich, obwohl ich eine gute Vorbereitung hatte“, gestand der 24-Jährige kürzlich in einem Interview mit seinem jetzigen Arbeitgeber. „Als junger Spieler ist viel Spielpraxis einfach entscheidend. Dass ich jetzt wieder einen fixen Standpunkt habe, ist mir sehr wichtig. Die Leihen waren schon anstrengend, da man jedes Jahr einen Wohnungswechsel hat und nie richtig ankommen kann. Deshalb hoffe ich, dass das jetzt hier klappt.“

Ex-Werder-Bremen-Manager Olaf Rebbe über 1. FC Nürnberg: „Wir können erst Geld ausgeben, wenn wir welches einnehmen“

Den gleichen Wunsch hegt auch Olaf Rebbe. Der Sportdirektor des Traditionsvereins lernte einst an der Weser sein Handwerk. Im Management des SV Werder Bremen wurde der heute 45-Jährige ausgebildet, stieg anschließend erst zum Marketingleiter und dann zur rechten Hand des damaligen Geschäftsführers Klaus Allofs auf. Später arbeitete er für den VfL Wolfsburg, Huddersfield Town und PAOK Saloniki. Aktuell bastelt Rebbe beim 1. FC Nürnberg am Kader für die neue Saison und sagt Sätze, die auch in Bremen nicht unbekannt sind: „Wir können erst Geld ausgeben, wenn wir welches einnehmen.“ Darüber hinaus gilt: „Uns ist es wichtig, dass wir auch in der Kaderzusammenstellung wieder vermehrt auf unser NLZ zurückgreifen. Mit Cristian Fiel als Cheftrainer haben wir den passenden Förderer an der Seitenlinie.“

Cristian Fiel war zuletzt nicht nur Co-Trainer von Interimslösung Dieter Hecking, sondern auch für die U23 des 1. FC Nürnberg zuständig. Die Lücke, die seine Beförderung hinterlassen hat, wurde intern ausgefüllt – und zwar von Andreas Wolf. Der A-Lizenz-Inhaber verteidigte in der Saison 2011/2012 ein halbes Jahr lang für Werder Bremen, ehe ein lukratives Angebot der AS Monaco für einen schnellen Abschied sorgte. Im Herzen blieb der heute 41-Jährige aber ohnehin stets ein echter Franke. „Ich bin in Nürnberg großgeworden, lebe auch heute mit meiner Frau und unseren drei Kindern in dieser Stadt. Es gibt nichts Schöneres, als für seinen Verein spielen und arbeiten zu dürfen“, sagte er einmal in einem Interview mit dem DFB. „Ich bin mit Nürnberg sehr verwurzelt, der FCN ist mein Verein.“ Als Verantwortlicher der U19 wurde Wolf in den vergangenen beiden Jahren Dritter sowie Vizemeister der A-Junioren-Bundesliga.

1. FC Nürnberg in der ersten DFB-Pokalrunde bei Werder Bremens Stadtrivalen FC Oberneuland zu Gast

In wenigen Wochen – und da schließt sich der Kreis – geht es für den 1. FC Nürnberg nun nach längerer Zeit mal wieder ins Land des SV Werder Bremen. Doch nicht wegen des Bundesligisten, sondern weil in der ersten Runde des DFB-Pokals ein anderes Team aus der Stadt bezwungen werden soll: Bremen-Ligist FC Oberneuland. „Als Zweitligist gehen wir natürlich als Favorit in die Partie, dieser Favoritenrolle wollen wir auch gerecht werden“, betonte Cristian Fiel. „Wir werden aber nicht den Fehler machen, Oberneuland zu unterschätzen, da wir alle wissen, dass im Pokal alles möglich ist. Das macht diesen Wettbewerb ja auch so besonders.“ Und zumindest in einer Hinsicht müssen sich die Gäste Mitte August, wenn das Duell über die Bühne geht, nicht umstellen: Auch beim FC Oberneuland regieren schließlich die Farben Rot und Weiß. (mbü)