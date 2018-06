Wenn Delaney geht, holt Baumann zwei Neue

Wechsel wird wahrscheinlicher

+ © gumzmedia Der Werder-Abschied von Thomas Delaney wird immer wahrscheinlicher. © gumzmedia

Bremen - Thomas Delaney wird Werder Bremen in diesem Sommer verlassen - in diesem Punkt ist sich Sportchef Frank Baumann inzwischen sicher. „Es ist wieder Bewegung in den Verhandlungen“, sagte der 42-Jährige gegenüber der DeichStube. „Wir sind auf einem guten Weg, eine für alle Seiten passende Lösung zu finden.“