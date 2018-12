Wenn Kainz will, darf er wohl weg

Werder-Profi soll sich positionieren

+ © gumzmedia Der SV Werder würde Florian Kainz wohl keine Steine in den Weg legen, sollte dieser einen Wechselwunsch äußern. © gumzmedia

Leipzig - Neu war es nicht: Florian Kainz hatte es in Leipzig mal wieder nicht in den Kader geschafft – das vierte Mal in dieser Saison. Das wird dem 26-Jährigen nicht schmecken, der Österreicher wollte diese Saison bei Werder endlich voll durchstarten, durfte in der Bundesliga aber nur acht Mal ran. Nun sieht es eher nach einem vorzeitigen Wechsel aus.