Kommentar: Noch eine Wende wäre für Werder Bremen das Ende

Ein Kommentar von Carsten Sander. Im Fußball kann immer alles passieren! Wie viele Fußballer haben diesen Satz wohl schon gesagt? Und damit wie viele Fans zum Gähnen gebracht?

Die Zahlen dürften ins Unendliche gehen. Der Satz muss schließlich in so ziemlich jeder Situation herhalten und ist gewiss die platteste aller Fußball-Plattitüden. Und doch ist er so unglaublich richtig!

Denn dass im Fußball tatsächlich immer alles passieren kann, beweist gerade mal wieder der SV Werder Bremen mit seiner bemerkenswerten Wiederauferstehung. Erinnern wir uns: Noch vor zwei Wochen, nach dem 1:4 gegen Bayer Leverkusen, war die Mannschaft leblos. Wehrlos scheinbar, einfach am Ende. Und der Trainer ein Trainer, der zwar gut reden kann, dessen Worte offenbar aber nicht bei den Spielern ankamen. Wie man jetzt weiß: Alles falsch!

Werder Bremen zieht sich an eigenen Haaren aus der Krise

Diese Mannschaft hat mit diesem Trainer gerade sieben von neun möglichen Punkten geholt und hat dabei kein einziges Tor kassiert. Der SV Werder Bremen und sein Coach Florian Kohfeldt haben es irgendwie geschafft, sich an den eigenen Haaren aus der Krise zu ziehen.

Allerdings müssen sie sich jetzt auch noch gemeinsam aus der Abstiegszone befreien – dieser Job ist noch lange nicht erledigt. Werder Bremen ist immer noch Vorletzter, Werder muss immer noch Punkte gutmachen auf die Konkurrenz, Werder hat bislang allenfalls für neue Zuversicht gesorgt, aber nicht für neue Sicherheit. Die Lage ist immer noch dramatisch.

Werder Bremen: Nicht glauben, dass irgendwas leichter wird

Nachlegen, „im Tunnel bleiben“, wie Florian Kohfeldt es nennt – das ist jetzt gefragt. Mittwoch im Nachholspiel gegen Eintracht Frankfurt und Sonntag gegen den VfL Wolfsburg hat Werder Bremen die große Chance, ein, zwei Sprünge nach oben zu machen in der Tabelle. Das gelingt nur, wenn die Mannschaft nicht der Versuchung erliegt, zu glauben, dass jetzt irgendwas von alleine läuft oder leichter wird.

Drei gute Spiele sind keine Garantie auf ein viertes – und die Krise kann bei nachlässigem Auftreten und negativen Ergebnissen genauso schnell zurückkehren, wie sie gegangen ist. Das darf – wo im Fußball doch immer alles passieren kann – nun auf keinen Fall passieren. Schließlich ist völlig klar: Eine Wende nach der Wende wäre für Werder das Ende.

Quelle: DeichStube