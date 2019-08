Nach schwierigem Toprak-Deal: Baumann verspricht weitere Transfers

Innenverteidiger Langkamp und Veljkovic sollen bleiben

+ © gumzmedia Haben gut lachen: Ömer Toprak und Frank Baumann freuen sich über den geglückten Transfer des Innenverteidigers zu Werder Bremen. © gumzmedia

Bremen - Am Ende hat alles geklappt, ist alles aufgegangen - und zwar so, wie es sich Frank Baumann vorgestellt hatte: Ömer Toprak ist nun Profi des SV Werder Bremen. Am Sonntagmittag wurde der 30-Jährige offiziell vorgestellt. Ein längst routinierter, aber auch immer feierlicher Akt für den Verein - und dieses Mal vielleicht sogar noch etwas mehr.