Große Aufgaben im Oktober

Bremen - Drei Bundesligaspiele stehen im Oktober für Werder an - es sind drei Spiele, nach denen endgültig klar sein dürfte, wohin die Reise für die Mannschaft in dieser Saison geht.

Die Bremer spielen erst gegen Wolfsburg (Freitag, 20.30 Uhr), dann auf Schalke (20. Oktober, 18.30 Uhr) und schließlich gegen Bayer Leverkusen (28. Oktober, 18.00 Uhr). „Es sind Begegnungen, in denen wir zeigen wollen, dass wir mit den großen Mannschaften mithalten können", sagte Sportchef Frank Baumann.

Nach den ersten sechs Spieltagen stehen die drei Kontrahenten in der Tabelle zwar allesamt unter Werder (Platz 5). Dennoch sieht Baumann Wolfsburg (7.), Schalke (17.) und Leverkusen (14.) „von den Möglichkeiten her" im Vorteil gegenüber seinem Verein. „Ich zähle sie zu den Top-Mannschaften, die unter den ersten sechs, sieben Vereinen landen wollen und auch müssen." Genau in dieser Tabellenregion würde auch Werder am Ende der Saison gerne stehen.

Ein Heimsieg gegen Wolfsburg wäre da ein hilfreicher Schritt. „Das wird eine schwierige Aufgabe, denn auch sie sind sehr gut gestartet", weiß Baumann. „Es ist so, dass in der Bundesliga Kleinigkeiten entscheiden. Da müssen wir gegen Wolfsburg wieder clever agieren, wenn wir die Punkte einfahren wollen." Der Manager ist überzeugt davon, dass das klappen kann. „In Sachen Spielverständnis und Abläufen auf dem Platz zeigt unser Weg in die richtige Richtung", hob er hervor.

