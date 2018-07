Wechselt Thy in die Türkei?

Lennart Thy war vergangene Saison an VVV Venlo ausgeliehen.

Erzurum - Werder-Profi Lennart Thy steht offenbar vor einem Wechsel in die Türkei zum Erstliga-Aufsteiger Büyüksehir Belediye Erzurumspor.

Das behauptet Sportjournalist Burak Döser, der für das Internetportal „transfermerkz.com“ schreibt. Demnach habe Thy bereits den Medizincheck absolviert.

Bei Werder hat Thy keine Zukunft mehr. Der Stürmerdurfte nicht mit ins Trainingslager in Zell am Ziller reisen. Vergangene Saison war er an den niederländischen Erstligisten VVV Venlo ausgeliehen, der sich eine Verpflichtung aber nicht leisten konnte. Thys Vertrag bei Werder läuft noch ein Jahr. Über die Höhe einer möglichen ablösesumme ist noch nichts bekannt.

Quelle: DeichStube