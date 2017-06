Busch-Wechsel nach Heidenheim fix

Bremen - Marnon Busch wird nach seiner Leihe an 1860 München nicht zu Werder Bremen zurückkehren, sondern sich dem Zweitligisten 1. FC Heidenheim anschließen.

Was sich bereits in den vergangenen Tagen angedeutet hatte, hat nun auch Werders Sportchef Frank Baumann bestätigt. „Wir haben uns mit Heidenheim auf einen Transfer geeinigt“, sagte er. Noch in dieser Woche sollen die entsprechenden Unterschriften folgen.

Auch Levent Aycicek war von Werder an 1860 München ausgeliehen, und auch er war zuletzt mit Heidenheim in Verbindung gebracht worden. „Bei Levent ist noch keine Entscheidung gefallen“, erklärte Baumann. Dass der 23-Jährige nach Bremen zurückkommt, bezeichnete der Sportchef aber als „sehr unwahrscheinlich“. Die Konkurrenz im Kader sei für den Mittelfeldspieler einfach zu groß.

Werders Leihspieler 2016/2017 Zur Fotostrecke

Quelle: WerderStube