War es das mit Werder und Henrichs?

Grassau – Die Stimmung rund um den SV Werder Bremen ist bestens, schließlich hat gerade Trainer Florian Kohfeldt seinen Vertrag bis 2023 verlängert. Das Thema Transfers war damit kurzzeitig verdrängt. Werder arbeitet bislang vergeblich daran, die angekündigten zwei bis drei Neuzugänge zu verpflichten. Nun erhöht Sportchef Frank Baumann das Tempo – und das könnte bedeuten, dass aus der Verpflichtung von Benjamin Henrichs (AS Monaco) nichts wird.

„Wir versuchen unsere Pläne so schnell wie möglich umzusetzen. Aber in den nächsten ein, zwei Tagen wird hier nichts passieren“, sagte Frank Baumann am Mittwoch im Trainingslager von Werder Bremen in Grassau und ließ dann einen interessanten Satz folgen: „Und dann muss man sehen, ob wir auf andere Kandidaten umspringen müssen.“

Benjamin Henrichs: Die Verhandlungen zwischen Werder Bremen und AS Monaco stocken

Gerade in der Abwehr drückt der Schuh, dort will Werder Bremen zuerst zeitnah Alternativen für die verletzten Sebastian Langkamp, Milos Veljkovic, aber auch den angeschlagenen Ludwig Augustinsson holen. Bislang galt Benjamin Henrichs als absoluter Topkandidat. Der U21-Nationalspieler kann sich einen Wechsel an die Weser auch sehr gut vorstellen, doch sein Club AS Monaco ließ ihn bislang nicht ziehen.

Die Franzosen haben noch nicht entschieden, ob sie den 22-jährigen Ex-Leverkusener behalten, ausleihen oder verkaufen wollen. Im Raum steht eine Ablösesumme von über 20 Millionen Euro, weswegen für Werder nur eine Ausleihe (möglichst mit Kaufoption) infrage kommt. Doch die Verhandlungen stocken, es geht nicht entscheidend voran. Deshalb denkt Baumann nicht nur über Plan B nach, er wird gewiss auch schon die Vorbereitungen für einen möglichen Wechsel treffen.

Werder Bremen: Frank Baumann schließt Transfers aus England nicht aus

Gesucht wird weiterhin ein rechter Außenverteidiger als Backup für Theodor Gebre Selassie, denn für ihn gibt es keine echte Alternative im Kader. Felix Beijmo soll mangels sportlicher Klasse ausgeliehen werden, Marco Friedl ist als Linksfuß nur eine Notlösung. Henrichs kann sowohl links und rechts verteidigen, das würde indirekt auch die Innenverteidigung personell entlasten. Denn damit müsste Friedl nicht mehr an den Enden der Viererkette aushelfen. Zudem ist auch denkbar, dass Gebre Selassie im Abwehrzentrum aushilft. Wer auf Baumanns Liste hinter Henrichs steht, ist bislang nicht bekannt.

Immerhin schränkt der Sportchef seinen Aktionsradius verbal etwas ein, indem er – angesprochen auf das frühe Transferende in England am 8. August - sagt: „Bei den Spielern, die wir im Kopf haben, spielt das Transferfenster der Premier League keine Rolle.“ Auf der Insel endet inzwischen mit Beginn der Pflichtspiele die Wechselphase. In Deutschland dürfen die Clubs dagegen noch bis zum 2. September Spieler verpflichten – auch aus England. Und deshalb will Baumann einen Transfer von dort auch nicht ganz ausschließen: „Es kann natürlich die Situation entstehen, dass nach Ende der Transferzeit in England ein Spieler auf den Markt kommt, mit dem jetzt nicht zu rechnen ist.“

