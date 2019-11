Johannes Eggestein: Raus aus dem Rampenlicht, aber „komplett im Plan“

21-Jähriger muss um jede Minute kämpfen

+ © gumzmedia Johannes Eggestein hat derzeit keinen leichten Stand bei Trainer Florian Kohfeldt und dem SV Werder Bremen. © gumzmedia

Bremen - Acht Minuten in Dortmund, keine in Frankfurt, dann 16 gegen Hertha, vier in Leverkusen und wieder keine gegen Freiburg - das sind die Einsatzminuten, 28 in Summe, die Johannes Eggestein an den vergangenen fünf Bundesliga-Spieltagen für Werder Bremen gesammelt hat.