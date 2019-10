Pizarro und Co.: Diese Werder-Spieler könnt ihr auf dem Freimarkt erleben

Es ist längst eine gute Tradition, und an der wird auch dieses Jahr nicht gerüttelt: Der SV Werder Bremen präsentiert sich auch 2019 auf dem Bremer Freimarkt.

„Ischa Werder“ nennt sich die Abend-Veranstaltung am Mittwoch, 23. Oktober, auf dem Bremer Freimarkt. „Wir werden mit vielen Mitarbeitern, einigen Spielern und dem Trainerteam vertreten sein“, kündigt Frank Baumann, Sportchef des SV Werder Bremen, an. Bühne ist erneut das Hansezelt. Das Event beginnt um 18.30 Uhr.

In den vergangenen Jahren hatten mehr als 300 Gäste, darunter Sponsoren und Vip-Partner, auf Einladung des SV Werder Bremen in einem extra abgetrennten Bereich des Zelts gefeiert. Ganz dicht kommen Fans also nicht ran.

SV Werder Bremen: Diese Spieler könnt ihr hautnah erleben!

Anders als früher, als die Mannschaft sogar noch öffentlich gesungen hat, ist aber nicht mehr der ganze Bundesliga-Kader dabei. 2018 waren nur Max Kruse, Martin Harnik, Theodor Gebre Selassie und Fin Bartels zu Gast. In diesem Jahr werden Claudio Pizarro, Fin Bartels, Philipp Bargfrede, Maximilian Eggestein und Marco Friedl den SV Werder Bremen als Spieler auf demFreimarkt vertreten.

Trainer Florian Kohfeldt plant auch privat mit der Familie einen Besuch auf dem Bremer Freimarkt. Eine Party nach dem Spiel von Werder Bremen gegen Hertha BSC am Samstag ist derweil nicht geplant. „Auch bei einem Sieg kann ich das für mich ausschließen“, sagt Kohfeldt und erklärt mit einem Grinsen: „Das ist so eine semigute Idee, dann da rumzulaufen. So oder so - da hat man nicht viel Ruhe.“

Der 984. Bremer Freimarkt ist eines der größten Volksfeste in Norddeutschland und steigt von Freitag, 18. Oktober, bis Sonntag, 3. November, auf der Bürgerweide vor dem Hauptbahnhof. Die Veranstalter erwarten vier Millionen Besucher. (han)

Werder Bremen: Mehr grün-weiße News

