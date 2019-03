Mögliche Aufstellung: Was hat Kohfeldt mit Harnik und Pizarro vor?

So könnte Werder gegen Schalke spielen

+ © gumzmedia Martin Harnik - aus dem Krankenstand direkt in die Startelf? © gumzmedia

Bremen - Werder hat sich in dieser Woche so versteckt wie selten zuvor. „Zufall“, behauptet Coach Florian Kohfeldt, will von echten Geheimtrainings nichts wissen. Doch so ganz mag man das dem 36-Jährigen nicht abnehmen. Heckt er womöglich einen besonderen Plan für das so wichtige Heimspiel am Freitagabend gegen den FC Schalke 04 (20.30 Uhr) aus? Gut möglich.