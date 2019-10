Voraussichtliche Werder-Aufstellung gegen Frankfurt: Das passiert nach dem Toprak-Ausfall

Bremen – Der SV Werder Bremen spielt am siebten Bundesliga-Spieltag auswärts gegen Eintracht Frankfurt. Das ist die voraussichtliche Aufstellung für das Spiel am Sonntagabend.

Ihre gemeinsame Zeit in der Startelf des SV Werder Bremen schien mit dem geplanten Comeback von Ömer Toprak abgelaufen zu sein, doch nach dessen neuerlichem Ausfall (die Wade streikt wieder) steht fest: Christian Groß und Michael Lang werden auch beim Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (18 Uhr) in der Abwehr spielen. Trainer Florian Kohfeldt wird wohl die gleiche Startelf ins Rennen schicken wie in der Woche zuvor beim bemerkenswerten 2:2 gegen Borussia Dortmund.

Demnach werden Theodor Gebre Selassie und Marco Friedl gemeinsam mit Lang und Groß die Viererkette bei Werder Bremen bilden. Dabei ist es gut möglich, dass Nuri Sahin sich als Sechser noch häufiger als in Dortmund zwischen die beiden Innenverteidiger fallen lassen wird, um den Frankfurter Angriffswirbel zu überstehen. Als Achter sind Maximilian Eggestein und Davy Klaassen natürlich gesetzt. Leonardo Bittencourt und Milot Rashica sollen hinter der einzigen Spitze Josh Sargent für Bremer Offensivgeist sorgen. In Dortmund hat das speziell nach der Pause sehr gut geklappt.

Werder Bremen: Kein Platz in der Startelf für Johannnes Eggestein

Kein Platz in der Startelf von Werder Bremen ist im Moment für Johannes Eggestein. Da scheint sogar Benjamin Goller etwas näher dran zu sein. Der Neuzugang aus der U23 des FC Schalke machte am Samstag mit einem Tor im Spiel beim Abschlusstraining einmal mehr auf sich aufmerksam.

Ob Claudio Pizarro, der trotz Rückenproblemen mit nach Frankfurt reist, eine Alternative darstellt, wird sich noch zeigen. Für die Defensive stehenFlorian Kohfeldt auch noch die Innenverteidiger Milos Veljkovic und Sebastian Langkamp sowie Mittelfeldmann Philipp Bargfrede zur Verfügung.

+ So könnte die Aufstellung von Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt aussehen.

