Mögliche Aufstellung gegen Bayern: Sahin als Libero, Kruse als Taktgeber?

Vor dem 30. Spieltag

+ © gumzmedia Auf Max Kruse und Nuri Sahin wird es am Samstag beim schwierigen Auswärtsspiel in München ankommen. © gumzmedia

Bremen - 16 Mal am Stück verloren, zum Teil mehr als deutlich: Werders Bundesliga-Bilanz gegen den FC Bayern hat in den vergangenen Jahren ordentlich Schaden genommen. Am Samstag (Anstoß 15.30 Uhr) wollen die Bremer die schwarze Serie während des Auswärtsspiels beim Rekordmeister endlich stoppen - und die personellen Vorzeichen dafür stehen gar nicht mal schlecht.