Voraussichtliche Aufstellung: Doppelter Eggestein und Bargfrede mit Sahin oder ohne?

Johannes Eggestein könnte gegen den 1. FC Köln nach langer Zeit mal wieder eine Chance in der Startelf des SV Werder Bremen erhalten.

Bremen – Sechs Stück gegen Bayern, fünf gegen Mainz – Trainer Florian Kohfeldt hatte nach der Flut an Gegentoren Konsequenzen für die Spieler des SV Werder Bremen angedroht.

Bislang blieb es bei einem gestrichenen freien Tag sowie bei der neuen emotionalen Distanz des Trainers („Es ist jetzt nicht die Zeit, jeden in den Arm zu nehmen“). Aber wird es Konsequenzen auch in der Startelf des SV Werder Bremen für die Partie beim 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr) geben?

Ja, wird es. Aber welche das sein werden, ist noch ziemlich unklar. Vermutlich wird Rechtsverteidiger Michael Lang nach zwei sehr schwachen Vorstellungen seinen Platz in der ersten Bremer Elf verlieren. Eine alternative Besetzung der Position springt Coach Kohfeldt zwar nicht gerade an, aber möglich ist, dass Maximilian Eggestein von der Halbposition auf die rechte Außenseite verschoben.

Werder Bremen: Philipp Bargfrede und Johannes Eggestein vor Startelf-Rückkehr?

Zu Beginn der Saison hatte er den Part schon einmal übernommen und seine Sache nicht so schlecht gemacht, als dass man über eine Wiederholung gar nicht erst nachdenken müsste. Eggesteins Bruder Johannes - zuletzt vor drei Monaten beim 0:3 gegen RB Leipzig in der Startelf - wäre dann prädestiniert, die rechte Halbposition im Mittelfeld zu übernehmen.

Für eine weitere Umbesetzung sorgt die Rückkehr von Philipp Bargfrede ins Team. Dadurch ergibt sich die Option, ihn entweder mit Nuri Sahin als Doppelsechs aufzubieten oder aber einen von beiden in die Abwehrkette zu versetzen – als zentraler Mann einer Dreier/Fünferkette. Bargfrede auf der Sechs und Sahin in der Kette erscheint dabei als wahrscheinlichere Variante.

Werder Bremen: Vier Innenverteidiger stehen zur Verfügung - bleibt Yuya Osako erste Wahl?

Für die Abwehrkette kommen ansonsten Niklas Moisander, Milos Veljkovic, Sebastian Langkamp und Christian Groß als Innenverteidiger in Frage. Alle sind fit, aber keiner ist wirklich in Form. Eine Kombination Moisander/Veljkovic ist also genauso denkbar wie Moisander/Langkamp. Oder auch Veljkovic/Groß - ehrlicherweise kann nur geraten werden.

Und vorne? Bleibt Yuya Osako im Team? Kommt Fin Bartels nach nur zwei Kurzeinsätzen zu seinem Startelf-Comeback? Nur eine Vermutung: Es bleibt vorerst noch beim Angriffsduo Osako/Rashica. Fin Bartels kommt die Jokerrolle zu – ebenso Sturmtalent Nick Woltemade (17), der im Abschlusstraining auf sich aufmerksam machen konnte. (csa)