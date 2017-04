Viel Zuspruch für Milos Veljkovic

Frankfurt - Erst ein unerlaubter Ellbogeneinsatz gegen Timothy Chandler, dann ein taktisches Foul gegen Mijat Gacinovic – und schon war die Partie für Milos Veljkovic in Frankfurt vorbei. Nach nur 29 Minuten.

„Ich hatte die Info vom vierten Offiziellen, dass Milos bei der nächsten Aktion runtergeht. Da war klar, dass wir sofort reagieren müssen“, berichtete Werder-Coach Alexander Nouri, nahm aber seinen Innenverteidiger ausdrücklich in Schutz. Genauso machten es auch die Teamkollegen. Veljkovic selbst schwieg.

Der erst 21-jährige Serbe ist einer der großen Gewinner der Ära Nouri. Er hat sich von der U23 zu den Profis zurückgekämpft und sich einen Stammplatz in der Dreierkette gesichert. In den vergangenen Spielen agierte Veljkovic so abgeklärt wie ein alter Hase. Es war deutlich zu erkennen, warum ihn vor einem Jahr der damalige Sportchef Thomas Eichin von Tottenham Hotspur an die Weser lotste.

Doch in Frankfurt wirkte Veljkovic ungewohnt verunsichert. Der Abwehrspieler fand nicht richtig ins Spiel. Vielleicht fehlte ihm am Ende der englischen Woche etwas die Frische. Sein zu rabiates Einsteigen gegen Chandler war jedenfalls übermotiviert und brachte ihm schon nach sieben Minuten eine Gelbe Karte ein. Eine große Hypothek für einen jungen Defensivspieler. Fortan musste er vorsichtiger agieren. Doch gegen Gacinovic blieb ihm fast gar nichts anderes übrig, als wieder zu foulen, um den Angriff zu stoppen. „Da mache ich ihm keinen Vorwurf“, meinte Nouri und erklärte: „Ich fand, dass Frankfurt das richtig gut gemacht hat. Sie haben viele Spieler vor unserer Kette versammelt.“

Baumann empfand die Reaktion des Schiedsrichtergespanns als zu hart: „Das war extrem unglücklich, wenn man sieht, dass andere Spieler sieben, acht Fouls machen können und nicht verwarnt werden. Da war es für mich zu früh, dass er so hart ermahnt wird.“ Zuspruch bekam Veljkovic auch von seinem Kapitän Zlatko Junuzovic: „Ich glaube, das wird ihn nicht umwerfen. Wir haben in der Halbzeit schon mit ihm gesprochen. Er versteht das. Wir werden ihn aufbauen.“ Schließlich wird Veljkovic nach dem Saisonaus von Luca Caldirola (Mittelfußbruch) in der Abwehr noch mehr gebraucht als ohnehin schon.

Quelle: WerderStube