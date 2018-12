Viel Spaß, zu wenig Ertrag - ein Kommentar

Ein Kommentar von Daniel Cottäus. Das war es also, Halbzeit, die Bundesliga-Saison ist zur Hälfte rum, 17 Spiele – und Werder Bremen belegt einen Platz in der zweiten Tabellenhälfte. 22 Punkte hat die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt geholt, sie hat ein Spiel mehr verloren als gewonnen, ein Tor mehr kassiert als geschossen, großen Glanz versprühen diese Zahlen nicht.

Sie klingen vielmehr nach biederem Mittelmaß – und genau deshalb darf man ihnen nicht trauen. Denn Werder hat deutlich mehr geboten. Hat fußballerisch phasenweise begeistert, auch große Gegner vor große Probleme gestellt und hat in verlässlicher Regelmäßigkeit angedeutet, was für diese Mannschaft in Zukunft möglich ist. Theoretisch. Wenn alles passt. Denn zur Wahrheit dieser ersten 17 Spiele gehört auch, dass Werders Weg bis dahin noch lang ist. Gerade gegen die Top-Teams blieb es am Ende beim bloßen Lob für die starke Leistung. Lohn gab es dafür zu wenig, meistens sogar gar keinen.

Eine ruhige Saison ohne Abstiegssorgen

Werder ist noch nicht so weit, im Konzert der ganz Großen mitzumischen. Dafür fehlte es an Cleverness, an Effizienz, manchmal auch an der letzten Entschlossenheit. Aber mal ehrlich: War eine dauerhafte Rückkehr der Mannschaft in die Spitzengruppe der Bundesliga ernsthaft auf Anhieb zu erwarten? Nein. Nach sechs Jahren Abstiegskampf haben sich die Fans nichts sehnlicher gewünscht als eine ruhige Saison ohne großes Zittern. Bitteschön, hier ist sie. Und sie sieht fußballerisch sogar ziemlich gut aus.

Natürlich steht das mutige Bremer Saisonziel „Europa“ über all dem, Werder muss sich am Ende daran messen lassen und wird es – Stand heute – verpassen. Seinen Zweck erfüllt hat es trotzdem schon jetzt. Weil es den Kurs vorgegeben, das neue Selbstverständnis geprägt und damit eine Entwicklung vorangetrieben hat. Dieses Werder, es macht wieder Spaß.

Quelle: DeichStube