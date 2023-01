Vor Werders Wolfsburg-Spiel: Erinnerung an Polizeiaktion aus dem Vorjahr werden wach

Von: Malte Bürger

Vor und nach dem Hinrunden-Spiel zwischen Werder Bremen und dem VfL Wolfsburg hatte ein fragwürdiger Polizei-Einsatz für Ärger unter den Fans gesorgt. © gumzmedia

Bremen – Für den SV Werder Bremen ist das nächste Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr) allein aus sportlichen Gründen von großer Bedeutung. Für etliche Fans des Vereins weckt es aber auch Erinnerungen an unschöne Ereignisse aus dem vergangenen August.

Damals, im Vorfeld des ersten Saisonduells gegen die Niedersachsen (2:2), hatte eine groß angelegte Polizeiaktion in Wolfsburg für reichlich Wirbel gesorgt. Zahlreiche Ultras des SV Werder Bremen entschieden sich vorzeitig zur Rückreise und blieben dem Spiel aus Protest fern. Die Kontrollen am Hauptbahnhof waren hinterher von Anhängern und auch von beiden Vereinen stark kritisiert worden, erst mit einiger Verspätung räumte die Behörde Fehler ein. Was wird also jetzt auf Bremer Boden passieren?

Werder Bremen gegen VfL Wolfsburg: Was erwartet die Fans dieses Mal von Seiten der Polizei?

„Die Polizei Bremen nimmt für jede Bundeligapartie in Bremen genaue Lagebewertungen vor. Entsprechend dieser Bewertungen, die auch die Einstufung bestimmter Partien zum Beispiel als Risikobegegnung beinhaltet, stellen wir uns lageangepasst und mit ausreichendem Kräfteansatz auf“, teilt ein Sprecher der Bremer Polizei auf Nachfrage der DeichStube mit. Im Sommer war das Duell beider Teams in Wolfsburg als Risikopartie charakterisiert worden, was unter anderem mit der Gefahr durch den Einsatz von Pyrotechnik begründet wurde. Genau deshalb hatte es die Kontrollen gegeben. Eine solche Einstufung hatte damals nach eigener Aussage sogar die Clubverantwortlichen überrascht.

Werder Bremen-Fan-Klage nach Polizei-Ärger vor Spiel gegen VfL Wolfsburg - „Grün-Weiße Hilfe“ sammelt Spenden

Mittlerweile ist die Polizeiaktion auch ein Fall für die Justiz. Im vergangenen November hatte ein weiblicher Werder-Fan beim Verwaltungsgericht Braunschweig Klage gegen die Maßnahme eingereicht. Die „Grün-Weiße Hilfe“ steht vollumfänglich an der Seite der Anhängerin, denn „eine derartige Schikane gegenüber Fußballfans darf sich nicht wiederholen“, heißt es auf der Internetseite der Gemeinschaft. Ein solcher Prozess ist stets auch mit gewissen Kosten verbunden, weshalb die „Grün-Weiße Hilfe“ für eine finanzielle Unterstützung wirbt. Während der kommenden Partie des SV Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 20.30 Uhr, DeichStube-Liveticker) werden daher Geld- und Becherspenden an entsprechenden Sammeldosen oder Bechertonnen vor dem Stadion entgegengenommen. Direktspenden sind ebenfalls möglich. Weitere Informationen gibt es unter https://gruen-weisse-hilfe.de/spenden/. (mbü)