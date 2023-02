Vor Werder gegen den VfL Bochum: Die Highlights der Bremer Pressekonferenz in 189,9 Sekunden

Teilen

Bremen – Der SV Werder Bremen trifft am Samstag (15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) im Wohninvest Weserstadion auf den VfL Bochum. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge wollen die Grün-Weißen wieder in die Erfolgsspur zurückkehren, um nicht in den Abstiegskampf abzurutschen. Vor der Bundesliga-Partie spricht Trainer Ole Werner über den kommenden Gegner, Bochums Torjäger Philipp Hofmann, den mutlosen Auftritt in Frankfurt und den Ausfall von Mitchell Weiser. Aber seht selbst!

Film ab! Verfolgt das Bundesliga-Spiel von Werder Bremen gegen den VfL Bochum im DeichStube-Liveticker!