Verunreinigungen im Weserstadion: Bremen lässt kontrollieren

Bremen/Frankfurt: Fäkalkeime auf Fischbrötchen! Staphylokokken und Legionellen in den Wasserleitungen! Dass in Bundesliga-Stadien nicht nur Fußball, sondern offenbar auch mit der Gesundheit der Besucher gespielt wird, ist das alarmierende Ergebnis einer auf Stichproben basierenden Untersuchung der „ARD-Radio-Recherche-Sport“.

In den Arenen in München und Köln sowie im Bremer Weserstadion wurden die hygienischen Verhältnisse getestet und zu diesem Zweck verschiedene Snacks und das Trinkwasser auf Verunreinigungen untersucht. Heraus kam für Bremen dies: Auf zwei von zwei überprüften Fischbrötchen aus dem Weserstadion wurden Fäkalkeime gefunden, auf einem zusätzlich auch noch Eiterbakterien. Die Proben waren Anfang März beim Heimspiel gegen Darmstadt 98 genommen und vom in Delmenhorst ansässigen Labor für chemische und mikrobiologische Analytik (Lafu) untersucht worden.

Auch im Wasser aus Hähnen von Herrentoiletten des Weserstadions wurde Bedenkliches entdeckt. Die Grenzwerte für Keime wurden übertroffen, in den Filtern der Hähne befand sich laut Lafu „dicker, dunkler Schleim“ mit einer hohen Anzahl von Keimen und Bakterien – dazu gehörten auch Staphylokokken, die lebensgefährliche Infektionen hervorrufen können.

„Keine negativen Rückmeldungen“

Professor Thomas Kistemann vom Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit der Universität Bonn geht davon aus, dass es unter den Zuschauern in den Fußballstadien immer wieder zu einzelnen Infektionen und zu leichteren Erkrankungen wie Magen-Darm-Störungen kommen kann. Bei einer vorliegenden Immunschwäche könne es durch Keime und Bakterien aber auch zu sehr schweren Erkrankungen bis hin zum Todesfall kommen.

Werder Bremen weist in einer Stellungnahme darauf hin, dass bislang keine Fälle von Verunreinigungen bei dem Club gemeldet worden seien und dass es „in dieser Hinsicht keine negativen Rückmeldungen von Stadionbesuchern“ gegeben habe. Das Trinkwasser werde regelmäßig vor einem Sachverständigen überprüft. Bei der letzten Untersuchung im Februar 2017 sei außerdem gezielt nach Legionellen gesucht worden, Verunreinigungen seien aber nicht festgestellt worden.

Trotzdem reagierte gestern bereits die Politik auf die Resultate der ARD-Untersuchungen. Das Bremer Gesundheitsamt wurde von Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt angewiesen, eigene Kontrollen im Weserstadion durchzuführen. Das Weser-Stadion sei bislang jedoch noch nicht negativ aufgefallen, sagte Christina Selzer, Sprecherin der Senatorin, gegenüber „Radio Bremen“. Die aktuellen Meldungen hätten die Behörde deshalb „sehr überrascht“.

Lafu-Chef Zörner fordert Hygiene-Schulungen

Hinter den Fäkalkeimen auf den Fischbrötchen vermutet Lafu-Chef Gary Zörner unbewusste Verunreinigungen durch Verkäufer und fordert deshalb „dringend nötige Hygiene-Schulungen“. Die gibt es längst, behauptet der SV Werder. Regelmäßig würden durch unabhängige Institute Überprüfungen durchgeführt, bisher sei stets die Unbedenklichkeit eines Stadionbesuchs bescheinigt worden. Dennoch versprach die Compass Group als zuständiger Caterer, zusätzliche Maßnahmen einzuleiten.

Außer in den Bremer Fischbrötchen wurden auch in Köln (in einem Döner) sowie in München (in einem Wrap, einem Baguette und einem Brötchen) Darmbakterien gefunden. Die Belastung des Trinkwassers bedeutet laut des ARD-Berichts auch eine Gefahr für die Profis. Sie können die gefährlichen Keime beim Duschen aufnehmen. Besonders groß ist diese Gefahr in den zumeist nur alle zwei Wochen genutzten Gäste-Bereichen.

