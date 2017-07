Zu müde, zu langsam, zu unentschlossen

Hamburg - Werder Bremen hat das Testspiel am Samstag beim Zweitligisten FC St. Pauli mit 1:2 (0:1) verloren.

Manchmal gibt es das ja. Da verdichten sich 90 Minuten Fußball in einer einzigen Szene, in einer Aktion, die quasi sinnbildlich für das gesamte Spiel steht, dessen Geschichte prägnant zusammenfasst.

Während Werder Bremens Testspiel beim FC St. Pauli gab es am Samstag so eine Szene, sie ereignete sich in der 78. Minute. St. Paulis Stürmer Aziz Bouhaddouz, der Mann des Nachmittags, ließ mit einem feinen Trick im Mittelfeld gleich zwei Bremer Gegenspieler aussteigen. Bouhaddouz zog den Ball an seinem Standbein hoch, von wo aus er im nächsten Moment direkt zum nächststehenden Teamkollegen sprang. Ein feines Kabinettstückchen, das St. Pauli am Ende zwar nicht viel einbrachte, das aber sehr wohl verdeutlichte, wie forsch, wie mutig der Zweitligist gegen ein müdes Werder auftrat.

„Bei eigenem Ballbesitz zu fehlerhaft“

Den Gästen war deutlich anzumerken, dass sie in der Vorbereitung einige Wochen hinter den Hamburgern zurückliegen. Und so stand am Ende eine verdiente 1:2 (0:1)-Niederlage für die Bremer zu Buche. „Wir sind körperlich absolut gefordert worden“, sagte Werder-Trainer Alexander Nouri nach dem Spiel. Wichtige Erkenntnisse, die habe er natürlich gewonnen, „aber wir hätten uns schon ein positiveres Ergebnis gewünscht“.

Zu sehr kritisieren wollte der Coach seine Spieler nach dem Schlusspfiff aber nicht. „Natürlich waren wir bei eigenem Ballbesitz zu fehlerhaft, aber wir haben uns auf der anderen Seite auch gute Aktionen herausgespielt.“ Nouri hatte sich vor dem Duell für sein bewährtes 3-5-2-System entschieden, in dem Aron Johannsson im Sturm neben Max Kruse beginnen durfte. Der 26-Jährige hatte erst vor wenigen Tagen angekündigt, sich in der neuen Saison endlich bei Werder durchsetzen zu wollen - Hinweise darauf, dass es ihm tatsächlich gelingen könnte, lieferte er während des Testspiels jedoch nicht.

Bartels sehr selbstkritisch

Ein harmloser Abschluss in der achten Minute, mehr war von Johannsson, der nach dem ersten Durchgang in der Kabine blieb, nicht zu sehen. Dass er am Ende der neue Stürmer wird, den Werder momentan noch extern sucht - es ist seit Samstag ein ganzes Stück unwahrscheinlicher geworden. Sportchef Frank Baumann sagte zur Leistung des US-Isländers: „Es ist immer schwierig in so einem Testspiel. Aron und die anderen Stürmer hatten ja auch eine harte Trainingswoche hinter sich.“

Ein anderer Angreifer machte vor den 20.026 Zuschauern im Millerntor-Stadion schon deutlich mehr auf sich aufmerksam: St. Paulis Bouhaddouz. Der 30-Jährige besorgte nach einem Konter per Abstauber vor der Pause zunächst das 1:0 für die Hausherren (22.) und legte nach dem Wechsel den 2:1-Siegtreffer nach (68.). Bei seinem ersten Treffer war er schön von Pauli-Neuzugang Sami Allagui bedient worden, sein zweites Tor resultierte aus einer großen Unordnung im Bremer Strafraum. Nach einem Freistoß bekam Thomas Delaney den Ball nicht aus der Gefahrenzone, und Bouhaddouz traf aus kurzer Distanz flach ins Netz. „In vielen Szenen waren wir ein bisschen langsam“, gab sich Fin Bartels nach der Partie bei seinem Ex-Club selbstkritisch. Damit lieferte er eine durchaus zutreffende Analyse - auch wenn sie auf ihn persönlich nicht passte.

Bartels trifft gegen Ex-Club, aber Werder verliert

Bartels war nach seiner Einwechslung zur zweiten Halbzeit einer der wenigen Lichtblicke im Bremer Spiel. In der 49. Minute war er zunächst wichtiger Bestandteil der schönsten Werder-Kombination des Nachmittags, als er Florian Kainz per Hackentrick im Strafraum in aussichtsreiche Position brachte. Kurze Zeit später besorgte er dann den 1:1-Ausgleich nach schöner Vorarbeit des ebenfalls eingewechselten Theodor Gebre Selassie (55.). Als der Stadionsprecher den Namen des Torschützen durchsagte, gab es für Bartels Applaus von den Pauli-Fans. Seine 22 Tore in 122 Einsätzen für den Kiezclub haben sie am Millerntor eben nicht vergessen. Max Kruse, ebenfalls mit Pauli-Vergangenheit, war vor dem Spiel auch beklatscht worden, blieb auf dem Platz aber blass.

Am Ende waren sie bei Werder mit dem Spiel natürlich nicht zufrieden, wollten das Ergebnis aber auch nicht als Dämpfer verstanden wissen. „St. Pauli ist von der Fitness her ein paar Wochen weiter als wir“, sagte Baumann über den Club aus Hamburg, der am kommenden Freitag beim VfL Bochum in die neue Zweitliga-Saison startet. Werder spielt dann fast zeitgleich sein nächstes Testspiel, dieses Mal geht es im Trainingslager in Schneverdingen gegen den englischen Erstligisten West Ham United. „Mit dem Spiel gegen St. Pauli haben wir die Phase, in der wir körperlich gearbeitet haben, abgeschlossen“, erklärte Nouri - und betonte: „Ab jetzt geht es um taktische Inhalte.“

Werder: Pavlenka - Veljkovic, Sane, Caldirola - Bauer (46. Gebre Selassie), Bargfrede (46. M. Eggestein), Garcia (46. Augustinsson), Gondorf (46. Delaney), Kainz, Johannsson (46. Bartels), Kruse (71. Zhang)

