Verschneite Generalprobe: Werder verliert Test in Braunschweig

Braunschweig - Von Daniel Cottäus. Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt, dazu eiskalter Wind und starker Schneefall: Im Eintracht-Stadion zu Braunschweig war es am Samstagnachmittag ziemlich ungemütlich – für Werder Bremen hatte das aber nicht nur mit dem Wetter zu tun.

Der Bundesligist von Trainer Alexander Nouri verlor seinen letzten Test vor dem Pflichtspielstart gegen den Zweitliga-Spitzenreiter Eintracht Braunschweig verdient mit 1:2 (1:1). „In der ersten Hälfte haben wir es noch ordentlich gemacht“, sagte Nouri, „auch wenn der eine oder andere individuelle Fehler zu viel war.“ Nach dem Wechsel sei es dann ein reines Kampfspiel gewesen.

In der Tat: Belastbare Erkenntnisse darüber, in welcher Verfassung sich die Bremer eine Woche vor dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund befinden, lieferten während der Generalprobe nur die ersten 45 Minuten. Dann nahm der Schneefall immer mehr zu, was die Begegnung in eine Art Lotterie verwandelte. „Darunter haben natürlich die spielerischen Elemente gelitten“, sagte Nouri, der sich in einigen Aktionen seines Teams „mehr Konsequenz“ gewünscht hätte – besonders beim Abschluss im gegnerischen Strafraum.

Der Werder-Coach hatte seine vermeintliche A-Elf aufgeboten, für den angeschlagenen Innenverteidiger Lamine Sane spielte Milos Veljkovic an der Seite von Niklas Moisander. Zwar gehörte Werder die erste gefährliche Aktion der Partie – Max Kruse scheiterte in der 13. Minute an der Latte –, danach war allerdings Braunschweig das bessere Team. Nach einem Eckball von Nik Omladic gelangte der Ball aufgrund eines Veljkovic-Fehlers zu Abwehrspieler Saulo Decarli, der aus kurzer Distanz zum 1:0 traf (17.).

Pech im Abschluss: Max Kruse trifft zweimal die Latte

Ein Gegentreffer, den Nouri hinterher nicht überbewerten wollte: „Dass man nach einem Standard mal ein Tor kassiert, kann passieren.“ In der Folge boten sich den Braunschweiger Christoffer Nyman (24./40.), Suleiman Abdullahi (26.) und Julius Biada (26.) aber auch aus dem Spiel heraus gute Möglichkeiten. Gerade wenn es bei den Gastgebern schnell ging, wirkte Werder unsortiert. Mit eigenen Ballverlusten machten sich die Gäste das Leben zudem unnötig schwer.

In der 29. Minute wurde dann einmal mehr deutlich, warum die Bremer auf Serge Gnabry nicht verzichten können: Nach Zuspiel von Fin Bartels traf der 21-Jährige aus 20 Metern präzise ins untere Eck – 1:1 (29.). Es begann Werders beste Phase der Partie, in der es die Mannschaft jedoch verpasste, einen zweiten Treffer nachzulegen. So traf Kruse kurz vor dem Wechsel erneut nur die Latte (44.).

Na, wer ist das denn? Im dichten Schneetreiben kaum zu erkennen: Max Kruse.

Als die Spieler zur zweiten Hälfte auf den Platz kamen, hatte sich das Grün in eine weiße und vor allem seifig-rutschige Fläche verwandelt. Spielerisch ging auf beiden Seiten nicht mehr viel – anders als Werder gelang den Hausherren aber immerhin noch ein zweites Tor. Der Ex-Bremer Onel Hernandez (spielte früher für die U23) setzte sich auf rechts durch und ließ Torhüter Jaroslav Drobny schlecht aussehen: Der zugegeben harte Schuss aufs kurze Ecke prallte von Drobnys Bein ins Netz (64.), sehr zur Freude der Braunschweiger Fans unter den 4.550 Zuschauern. „Wir steigen auf, und ihr steigt ab“, skandierten sie Mitte der zweiten Hälfte. Werders ehemalige Nummer eins Felix Wiedwald stand während der Partie übrigens gar nicht im Kader. Obwohl es klar danach aussah, sei die Entscheidung pro Michael Zetterer als Torwart Nummer zwei doch „kein Fingerzeig“ für das BVB-Spiel, behauptete Nouri.

Werders Trainer entschied sich im weiteren Verlauf dafür, bei den widrigen Bedingungen kein Risiko einzugehen und wechselte in der 70. Minute gleich sechs Spieler auf einmal aus. Ins Spiel kam unter anderem Luca Caldirola, für den es der erste Einsatz nach seinem Knöchelbruch war. Claudio Pizarro hatte den Platz bereits in der 50. Minute verlassen. „Er hat angezeigt, dass er Probleme am Rücken hat“, erklärte Nouri. Kein gutes Zeichen nach einer verpatzten Generalprobe.

Werder: Drobny - S. Garcia (70. U. Garcia), Moisander (70. Caldirola), Veljkovic, Bauer (70. Gebre Selassie) - Fritz (70. M. Eggestein), Delaney, Bartels, Gnabry (70. Kainz), Kruse (70. Manneh) - Pizarro (50. J. Eggestein).