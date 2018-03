U23 verliert gegen Halle - Eilers verletzt raus

Ist halt echt so. Ein Problem ist.. es ist halt einfach nur Werders ''zweite''. Da hat doch niemand Bock sich die Knochen für kaputt zu machen. Ich bin mir sicher.. einige Spieler dieser Mannschaft würden bei einem soliden Drittligaverein (der eben nicht nur ''die zweite'' ist) bessere Leistungen abrufen und sich besser und schneller entwickeln können. Schau dir doch Jo Eggestein an, was wurde da nicht alles geschrieben über Ihn.. Werder Jahrhunderttalent, halb Europa wollte Ihn ect ect. Und was passiert.. ohne reelle chance auf Aussicht auf Spielminuten in der ProfiMannschaft, soll er sich da groß in den Niederungen der dritten Liga zerreißen.. das würde nur Sinn machen, wenn er einen Wechsel forciert. Ansonsten.. Dienst nach Plan.