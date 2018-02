Herrlich: „Bremen ist eine super Mannschaft“

Leverkusen - Nach dem Aus im DFB-Pokal ist die Enttäuschung bei Werder Bremen groß. Lob gab es nach dem Spiel vom Gegner. Die Stimmen zum Spiel.

Zlatko Junuzovic (Werder-Kapitän): „Natürlich sind wir sehr enttäuscht. Wir sind sehr gut reingekommen, haben schnell 2:0 geführt. Aber da war noch ein weiter Weg zu gehen. Dass Leverkusen sehr hohe individuelle Qualität in der Offensive hat, konnte man sehen. Wir müssen einige Konter besser ausspielen. Es war ein sehr intensives Spiel, beide Mannschaften haben es sehr gut gemacht. Natürlich bin ich traurig, aber ich versuche, das richtig einzuordnen. Wir haben als Mannschaft eine gute Leistung gezeigt.“

Florian Kohfeldt (Werder-Trainer): „Ich kann meiner Mannschaft heute nur ein Lob aussprechen. Wir hätten das Spiel für uns entscheiden müssen, weil wir eine Vielzahl an Chancen hatten. Unsere Leistung war beeindruckend. Das Aus ist deshalb sehr unglücklich und tut uns sehr weh. Bernd Leno pariert bei dem Schuss von Florian Kainz überragend, den kann man eigentlich gar nicht halten.“

Maximilian Eggesten (Werder-Profi): „Es ist extrem bitter. Wir müssen das 3:0 nachlegen, dann ist Leverkusen weg. Wir haben von Beginn an gezeigt, dass wir uns hier nicht verstecken wollen. Die Enttäuschung ist bei uns allen sehr groß.“

Frank Baumann (Werder-Sportchef): „Wir sind raus, das war unnötig. Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht, vor allem in der ersten Halbzeit. Kleinigkeiten entscheiden so ein Spiel. Wir haben 2:0 geführt, hätten dann sehr wahrscheinlich einen Elfmeter bekommen müssen. Das gehört zu so einem Spiel dazu. In der Bundesliga kann sich so etwas ausgleichen, im Pokal nicht. Deshalb sind wir nicht so gut zu sprechen auf das Schiedsrichter-Gespann. Das Aus wird schon noch ein, zwei Tage wehtun. Aber dann werden wir uns auf Wolfsburg vorbereiten. Am Sonntag greifen wir wieder an. Wir werden unseren Weg so weitergehen. Wenn uns das gelingt, werden wir auch die Klasse halten.“

Julian Brandt (Bayer-Profi): „Wir sind sehr, sehr glücklich, gerade nach diesem Spielverlauf. Der Start war katastrophal. Dann haben wir umgestellt und nach dem 2:2 hatten wir das Gefühl, da geht noch mehr. Wir haben schon ganz lange nicht mehr gegen Werder im Pokal gewonnen, diese Hürde haben wir endlich genommen.“

Heiko Herrlich (Bayer-Trainer): „Den Start hatten wir uns ganz anders vorgestellt. Da waren wir geschockt. Dann haben wir umgestellt. Die zweite Halbzeit hat uns gehört – und in der Verlängerung haben wir überragend gewonnen. Bremen ist eine super Mannschaft. Der Tabellenstand hat überhaupt nichts zu sagen.“

Quelle: DeichStube