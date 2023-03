Beide Anfangsphasen verpennt: Werder Bremen verliert in Augsburg

Von: Malte Bürger, Daniel Cottäus, Marius Winkelmann

Werder Bremen um Christian Groß (l.) hat gegen den FC Augsburg eine 1:2-Niederlage kassiert. © nordphoto / gumzmedia

Der SV Werder Bremen hat die Bundesliga-Partie beim FC Augsburg mit 1:2 (1:1) verloren. Die Bremer kassierten damit die fünfte Niederlage in den letzten sechs Auswärtsspielen. Der Spielbericht der DeichStube.

Augsburg – Mit einem Auswärtssieg beim FC Augsburg hätte der SV Werder Bremen einen weiteren, großen Schritt in Richtung Bundesliga-Klassenerhalt machen können, doch daraus wurde am Samstagnachmittag nichts. Nach einem insgesamt zu fehlerhaften Auftritt gegen einen alles andere als übermächtigen Gegner musste die Mannschaft von Cheftrainer Ole Werner eine 1:2 (1:1)-Niederlage hinnehmen. Vor allem zu Beginn der beiden Halbzeiten hatten sich die Gäste enorm schläfrig präsentiert, offensiv fehlte insgesamt zu oft die Durchschlagskraft. Mit weiterhin 30 Zählern auf dem Konto hat Werder allerdings immer noch beruhigende elf Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Im Vergleich zum 3:0-Erfolg gegen den VfL Bochum hatte Ole Werner personell eine Änderung an seiner Startelf vornehmen müssen: Für den kranken Milos Veljkovic rückte Ilia Gruev gegen den FC Augsburg ins Team und sortierte sich im defensiven Mittelfeld ein. Christian Groß wiederum, in den vergangenen Wochen als Sechser bei Werder Bremen gesetzt, vertrat Veljkovic im Zentrum der Dreierkette. Mitchell Weiser (auf der Bank) und Niklas Stark (gegen Bochum gesperrt, nun krank) fehlten weiterhin in der Bremer Anfangsformation, die schon kurz nach dem Anstoß mächtig in Bedrängnis geriet.

Marco Friedl verschätzt sich, Dion Beljo bleibt eiskalt: Werder Bremen gerät gegen den FC Augsburg früh in Rückstand

Werder Bremens Torhüter Jiri Pavlenka ließ eine Flanke des Augsburgers Ruben Vargas durch die Hände rutschen und hatte großes Glück, dass Dion Beljo am langen Pfosten zu überrascht war, um kontrolliert abschließen zu können (2.). Es war eine Szene, die den Auftakt einer äußerst unterhaltsamen ersten Hälfte darstellte – mit insgesamt zwei Toren und zahlreichen Fehlern auf beiden Seiten.

Nur wenige Sekunden nach der Beljo-Chance hätte Niclas Füllkrug beinahe für Werders Führung gesorgt, scheiterte mit seinem Abschluss in Richtung langes Eck aber an FCA-Torhüter Rafal Gikiewicz, der die Bremer Profis und Fans beim 0:1 im Hinspiel mit Provokationen mächtig auf die Palme gebracht hatte (3.). In dieser Taktung ging es danach weiter: Nach fünf Minuten bot sich Dion Beljo die nächste gute Chance, und dieses Mal nutzte er sie. Marco Friedl, Kapitän des SV Werder Bremen, hatte sich bei einem langen Ball komplett verschätzt, das Abseits aufgehoben und seinem Gegenspieler viel zu viel Platz gelassen – 1:0 für den FC Augsburg. Mit diesem Ergebnis hatte die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen ihre vergangenen drei Heimspiele gewonnen. Dieses Mal sollte es ihr aber keine Sicherheit geben. Im Gegenteil. Nachdem Renato Veiga den Ball im eigenen Strafraum direkt in die Füße von Niklas Schmidt gespielt hatte, hätte der Bremer für den Ausgleich sorgen müssen, zielte aber am langen Pfosten vorbei. Sehr zum Ärger übrigens von Mitspieler Marvin Ducksch, der sich über einen simplen Querpass direkt vor Gikiewicz sehr gefreut hätte (10.).

Jens Stage erzielt nach der kalten Dusche gegen den FC Augsburg umgehend den Ausgleich für Werder Bremen

Immerhin: Die Bremer waren nun in der Partie angekommen, übernahmen in dieser Phase mehr und mehr die Kontrolle auf dem Platz und belohnten sich dafür selbst mit dem schnellen Ausgleich. Nachdem sich Gikiewicz und FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw in der 16. Minute ein folgenschweres Missverständnis geleistet und eine Flanke von Leonardo Bittencourt hatten passieren lassen, köpfte Jens Stage am langen Pfosten locker zum 1:1 ein. In der Folge hätten die Gäste gegen fehlerhafte Augsburger durchaus nachlegen können, agierten im letzten Drittel aber nicht zwingend genug. Kurz vor der Pause machte sich Werder Bremen dann mit eigenen Aussetzern in der Defensive das Leben schwer. Nach einer Fehler-Co-Produktion von Amos Pieper und Groß am eigenen Strafraum musste Pavlenka in allerhöchster Not gegen Demirovic retten (38.). Wenig später schoss der Torhüter den Stürmer des FC Augsburg an, woraufhin der Ball aufs leere Tor zusprang, ehe ihn Pavlenka noch abfing (42.).

Die zweite Hälfte begann dann im Grunde wie die erste: mit schläfrigen Bremern. Exakt 30 Sekunden nach Wiederanpfiff sorgte Arne Maier nach Zuspiel von Demirovic für das 2:1 des FC Augsburg (46.). Vorausgegangen war dem Treffer ein langer Ball, bei dem die Gäste einmal mehr überhaupt nicht auf der Höhe waren (46.). Es bleibt also dabei: Aussetzer und Unsicherheiten direkt nach Wiederanpfiff ziehen sich durch die Bremer Saison.

Frühes Tor des FC Augsburg in der zweiten Hälfte schockt Werder Bremen lange

Die Gäste benötigten nach dem erneuten Rückstand einige Zeit, um wieder etwas mehr Struktur in ihr Spiel zu bekommen. Das gelang zwar durchaus, zwingende Offensivaktionen förderte es aber nicht zutage. Nach 68 Minuten reagierte Trainer Ole Werner und brachte frisches Personal: Mitchell Weiser feierte sein Comeback nach Sprunggelenksverletzung und kam für den angeschlagenen Bittencourt, Romano Schmid ersetzte Stage. Mit der Hereinnahme der Offensivkräfte Maximilian Philipp (für Ducksch) und Eren Dinkci (für Anthony Jung) setzte Werner nach 79 Minuten sogar alles auf eine Karte, wollte die drohende Niederlage gegen einen keinesfalls überragenden FC Augsburg unbedingt abwenden. Kurz darauf bot sich Niklas Schmidt nach Pass von Ilia Gruev die Chance per Distanzschuss - seinen Versuch aus rund 20 Metern entschärfte Gikiewicz im Nachfassen (82.). In der Nachspielzeit forderte Werder Bremen dann einen Elfmeter, nachdem Mitchell Weiser mit Maximilian Bauer zusammengeprallt war. Schiedsrichter Felix Zwayer ließ aber weiterlaufen und pfiff nach 94 Minuten ab. (dco/kni)

SV Werder Bremen: Pavlenka – Pieper, Groß, Friedl – Bittencourt (68. Weiser), Gruev, Jung (79. Dinkci) – Schmidt, Stage (68. Schmid) – Füllkrug, Ducksch (79. Philipp)

Das Spiel im Liveticker nachlesen:

Werder Bremen im Liveticker gegen den FC Augsburg: Schluss! Werder verliert knapp in Augsburg

17.25 Uhr: Das ist eine sehr ärgerliche Niederlage aus Sicht der Bremer, die vor allem in der ersten Halbzeit diverse Chancen hatten, um in Führung zu gehen. In der zweiten Halbzeit verpennte Werder dann erneut den Start komplett, geriet früh in Rückstand und fand in der Folge kein Mittel mehr gegen tief stehende und clever verteidigende Gastgeber.

17.24 Uhr: Schluss! Werder verliert mit 1:2 beim FC Augsburg!

90. +3 Min: Jetzt foult Weiser Demirovic und Zwayer pfeift. Die Bremer Bank sieht daraufhin eine Gelbe Karte wegen einer zu lautstarken Beschwerde.

90. +2 Min: Weiser dribbelt energisch in den Strafraum, aber lässt sich wohl zu theatralisch fallen.

90. Min: Die letzte Minute der regulären Spielzeit läuft. Schafft Werder noch irgendwie den Lucky Punch? Es gibt vier Minuten Nachspielzeit.

89. Min: Am Strafraum ist weiter Ende für die Bremer. Piepers Distanzschuss ist okay, aber wieder keine ernste Gefahr für Gikiewicz.

87. Min: Ecke für Werder, die über Umwege bei Dinkci landet. Der bleibt mit seinem Schussversuch aber im Gewühl hängen. Die Bremer Fans feuern ihre Mannschaft unermüdlich lautstark an.

85. Min: Philipp probiert es aus der Distanz, aber das ist zu harmlos, um Gikiewicz ernsthaft in Verlegenheit zu bringen.

84. Min: Yeboah erwischt Pavlenka mit der Schuhspitze am Kopf. Das tut weh, aber es geht sofort weiter.

82. Min: Schöner Pass von Gruev auf Schmidt. Der zieht aus der Distanz ab, Gikiewicz hat den Ball im Nachfassen.

80. Min: Nächster Doppelwechsel bei Werder: Eren Dinkci und Maximilian Philipp kommen für Jung und Ducksch in die Partie. Was geht noch?!

79. Min: Und dann schaffen es die Bremer doch mal mit einem guten Angriff in den Strafraum, aber Füllkrug verzieht den Abschluss komplett.

78. Min: Werder jetzt zwar mit viel mehr Ballbesitz, allerdings schaffen es die Bremer gegen die tief im 5-2-3-System verteidigenden Augsburger jetzt nicht mehr, sich klare Chancen zu erspielen.

76. Min: Ducksch probiert es wieder einmal mit einer Direktabnahme. Der Ball fliegt aber weit nebens Augsburger Gehäuse.

75. Min: Endlich mal wieder ein Abschluss für Werder! Schmidt spielt Ducksch frei, dessen verdeckter Schuss mit links aber recht deutlich am rechten Pfosten vorbeikullert.

72. Min: Die Bremer müssen aufpassen, nicht das dritte Gegentor zu kassieren. Berisha kann einen aussichtsreichen Konter gerade nicht vollenden, weil Baumgartlingers Pass etwas zu ungenau ist. Danach kommt Yeboah für Beljo ins Spiel.

70. Min: Werder ist jetzt um Struktur bemüht - Schmid fügt sich im Zentrum aber gleich mal mit einem Hacken-Fehlpass ein.

68. Min: Doppelwechsel bei Werder - Schmid und Weiser kommen für Torschütze Stage und Bittencourt. Auch der FCA tauscht zweimal - Iago und Berisha kommen für Pedersen und Vargas.

65. Min: Für den Bremer geht es erstmal humpelnd weiter.

64. Min: Autsch! Bittencourt knickt nach einem Foul von Pedersen unglücklich weg und muss behandelt werden. Dafür sieht der Augsburger ebenfalls völlig zurecht den Gelben Karton.

61. Min: Und die nächste klare Gelbe Karte für Groß, der viel zu spät in den Zweikampf gegen Demirovic kommt und ihn entsprechend abräumt.

Werder Bremen im Live-Ticker gegen den FC Augsburg: Jetzt gibt es viele Gelbe Karten

60. Min: Das war überfällig! Bittencourt holt sich nach seinem x-ten Foul seine Gelbe Karte ab.

58. Min: Knifflige Szene im Augsburger Strafraum. Gruev spitzelt den Ball an Beljo vorbei, der auch noch irgendwie dran ist, aber eben auch Gruevs Fuß trifft. Es gibt Einwurf für Werder - auch der VAR greift nicht ein. Hätte vielleicht auch Elfmeter für die Bremer geben können...

56. Min: Bittencourt wird rustikal von Pedersen abgeräumt. Der folgende Freistoß von Ducksch ist allerdings viel zu lang gezogen und bringt keine Gefahr.

55. Min: Anders als die Bremer haben die Gastgeber in der Pause noch mal gewechselt - für Niklas Dorsch kam Julian Baumgartlinger in die Partie.

54. Min: Werder steht jetzt hinten viel zu offen. Jung kann einen gefährlichen Konter des FCA gerade noch zur Ecke klären. Diese kann Werder mit vereinten Kräften klären.

51. Min: Ist das ärgerlich! Das ist bei weitem nicht das erste Mal in dieser Spielzeit, dass Werder den Start nach der Halbzeit komplett verpennt. Wieder müssen die Bremer einem Rückstand hinterherrennen.

49. Min: Gouweleeuw probiert es aus der Distanz, aber Pavlenka lenkt den Ball über die Latte. Die folgende Ecke bringt nichts ein.

48. Min: Schmidt taucht plötzlich völlig frei im Strafraum auf, zögert aber viel zu lange mit dem Abschluss. Da war deutlich mehr dirn.

47. Min: Ist das schläfrig! Werder pennt komplett und gerät wieder früh ins Hintertreffen. Vargas legt einen langen Ball auf Demirovic ab, der legt quer auf Maier und der bleibt vor Pavlenka cool - 1:2 aus Bremer Sicht.

46. Min: Niclas Füllkrug kann weitermachen! Und es gibt wieder die kalte Dusche für Werder! 2:1 für Augsburg!

Werder Bremen im Live-Ticker gegen den FC Augsburg: Die zweite Halbzeit läuft

46. Min: Der Ball rollt wieder - die zweite Hälfte läuft!

16.34 Min: Statistik-Happen: Stages Ausgleichstreffer war bereits Werders neunter Kopfballtreffer in der laufenden Saison. Damit zählen die Bremer ligaweit zu den besten!

16.32 Uhr: Ob Niclas Füllkrug wohl weitermachen kann? Gleich werden wir es erfahren...

16.30 Uhr: Endlich mal ein Augenblick Zeit zum Durchatmen! Hier wird jetzt erstmal ein bisschen Baldriantee eingeschenkt und dann kann es gleich wieder weitergehen.

16.26 Uhr: Der verletzte Augsburger Elvis Rexhbecaj steht in der Halbzeit am Sky-Mikrofon. Er sagt deutlich: „Dadurch, dass es sehr viele Fehler auf beiden Seiten gibt, kommen beide Teams zu zahlreichen Chancen. Aber beide Teams geben Gas, die Stimmung ist super. Das macht Lust auf die zweite Halbzeit.“ Dem können wir uns anschließen!

16.17 Uhr: Und dann ist Halbzeit! Mit 1:1 geht es in die Kabinen. Werder hat sich von dem frühen Rückstand durch Beljo nicht verunsichern lassen und schnell den Ausgleich markiert. Jens Stage schaltete nach einer Augsburger Unachtsamkeit am schnellsten und nickte per Kopf zum 1:1 ein. In einem sehr kurzweiligen Spiel gab es in der Folge vor allem für Werder zahlreiche Gelegenheiten in Führung zu gehen, die aber allesamt ausgelassen wurden. Doch auch die Augsburger kommen gelegentlich gefährlich vors Tor von Pavlenka, häufig begünstigt durch krasse individuelle Fehler der Bremer.

45. +1 Min: Füllkrug liegt verletzt am Boden und winkt hektisch das medizinische Personal herbei. Er hält sich den Bauch. Das sieht erstmal nicht gut aus. Der Stürmer wird behandelt.

45. Min: Augsburg führt einen Freistoß schnell aus. Über Umwege landet eine Flanke bei Vargas. Sein Kopfball aus spitzem Winkel rauscht knapp am Bremer Tor vorbei. Glück gehabt!

44. Min: Jetzt probiert es Ilia Gruev mal aus 25 Metern Distanz. Sein Schuss aus zentraler Position rauscht einen knappen Meter am Tor vorbei.

Werder Bremen im Live-Ticker gegen den FC Augsburg: Chancenwucher auf beiden Seiten!

43. Min: Pavlenka zögert mit dem Ball am Fuß viel zu lange. Sein Abschlag wird von Demirovic und landet beinahe im Tor. Pavlenka kann den Einschlag gerade noch verhindern.

42. Min: Füllkrug tankt sich über die linke Seite in den Augsburger Strafraum durch und steht frei vor Gikiewicz, sein Abschluss mit der Pieke wird aber gerade noch abgewehrt.

40. Min: Der nächste direkte Gegenzug führt zu einem Augsburger Abschluss durch Vargas, den Pavlenka erneut abwehren kann.

39. Min: Übler Pass von Amos Pieper, den Groß nur noch mit der Fußspitze bekommt. Der Ball landet bei Ermedin Demirovic, der allein aufs Tor zuläuft. Seinen Schuss kann Pavlenka parieren. Im direkten Gegenzug spielt Bittencourt von rechts einen Pass in den Rückraum, dem aber die letzte Schärfe fehlt. Ducksch lässt den Ball durch für Schmidt, doch ein Augsburger kann klären.

36. Min: Werders Pressing funktioniert heute bislang wirklich sehr gut. Die Augsburger kommen kaum mal in gefährliche Umschaltaktionen.

34. Min: Erster Wechsel des Spiels: Der gelb-rot gefährdete Veiga muss schon runter. Für ihn kommt Maximilian Bauer in die Partie.

33. Min: Nach einem Ducksch-Freistoß kommt Stage erneut zum Abschluss, aber sein Abschluss wird zur Ecke geklärt.

31. Min: Nach längerer Zeit mal wieder ein Abschluss der Gastgeber - aber Vargas verzieht deutlich.

30. Min: Klasse Balleroberung von Niklas Schmidt, anschließend wird Ilia Gruev von Gouweleeuw abgeräumt. Freistoß für Werder! Die anschließende Ducksch-Flanke segelt über Freund und Feind hinweg und landet in den Armen von Gikiewicz.

29. Min: Nächste dicke Chance für Werder! Nach feinem Doppelpass und Luftloch von Gumny steht Ducksch plötzlich frei vor Gikiewicz, macht dann aber noch einen Haken, der Gumny noch einmal in die Verlosung bringt - Ecke! Die bringt jedoch nichts ein.

28. Min: Renato Veiga sieht die erste Gelbe Karte der Partie, nachdem er Bittencourt an der Ausführung eines schnellen Einwurfs hindert.

27. Min: Jetzt ist auch Werder-Kapitän Friedl mal da - und klärt resolut gegen den emsigen Vargas!

24. Min: Ahhh, Ducksch schließt eine schöne Kopfballverlängerung von Füllkrug viel zu überhastet ab. Mit ein bisschen mehr Geduld hätte daraus eine vielversprechende Überzahlsituation entstehen können.

20. Min: Foul von Christian Groß an Ruben Vargas. Anschließend gibt es ein kleines Techtelmechtel zwischen Bittencourt und Demirovic. Karten gibt es aber keine.

Werder Bremen im Live-Ticker gegen den FC Augsburg: Jens Stage gleicht den frühen Rückstand schnell aus

18. Min: Wichtig, dass Werder hier schnell zum Ausgleich kommt. Die Bremer haben sich von dem frühen Rückstand aber auch nicht aus der Bahn werfen lassen, sondern munter weiter nach vorne gespielt.

17. Min: Das war ein schöner Angriff, der zum Ausgleich führt! Erst ein schöner Doppelpass zwischen Gruev und Stage im Mittelfeld. Dann landet der Ball bei Ducksch, der das Geschehen nach rechts verlagert. Bei Bittencourts eigentlich harmloser Flanke sind sich der bisher so starke Gikiewicz und Gouweleeuw aber komplett uneins. Nutznießer ist Stage, der nur noch einzunicken braucht.

16. Min: Toooooooor für Werder! Der Ausgleich durch Jens Stage!

14. Min: Hier ist bislang mächtig was los. Es geht hin und her. Werder hatte schon zwei dicke Dinger, eiskalt waren aber bislang nur die Gastgeber, die aus ihrer einzigen echten Chance ein Tor erzielten.

10. Min: Katastrophaler Fehlpass von Innenverteidiger Veiga im eigenen Strafraum - direkt in die Füße von Niklas Schmidt, der sich die Ecke quasi aussuchen kann - oder sogar noch auf den besser postierten Ducksch querlegen muss. Aber Schmidt probiert es selbst. Sein Schuss ist allerdings zu unplatziert und wird noch von Gikiewicz entschärft. Das hätte der Ausgleich sein müssen!

7. Min: Zu allem Überfluss hatte der Werder-Kapitän bei dem weiten Ball zuvor auch noch das Abseits aufgehoben...

Werder Bremen im Live-Ticker gegen den FC Augsburg: Kalte Dusche durch Dion Beljo!

6. Min: Und das ging so - ein langer Schlag aus der Augsburger Hälfte landet bei Beljo, dem Friedl viel zu viel Platz lässt. Der Augsburg-Stürmer schließt dann mit einem scharfen Flachschuss in die lange Eck perfekt ab - 0:1 aus Bremer Sicht! Pieper und Pavlenka können dem Ball ebenfalls nur noch hinterher sehen.

5. Min: Tor für Augsburg!

3. Min: Werder antwortet prompt - und geht beinahe in Führung! Eine Bittencourt-Flanke erreicht eher zufällig Füllkrug, dessen Flachschuss Gikiewicz gerade so um den Pfosten zur Ecke lenkt.

2. Min: Gleich mal Gefahr im Bremer Strafraum: Vargas tankt sich über links durch flankt, Pavlenka lässt den Ball unorthodox durchgleiten und hat Glück, dass Beljo die Kugel am langen Pfosten verpasst.

2. Min: Heute ist besondere Aufmerksamkeit gefordert. Es spielt Rot (FCA) gegen Pink (Werder).

Werder Bremen im Live-Ticker gegen den FC Augsburg: Anpfiff - das Spiel läuft

1. Min: Anpfiff! Das Spiel läuft!

15.28 Uhr: Jetzt kommen die Spieler raus auf den Rasen! Es ist angerichtet, kann losgehen!

15.22 Uhr: Kurios: In der mit 30.660 Zuschauern ausverkauften Augsburger WWK-Arena läuft soeben „Lebenslang Grün-Weiß“. Da will wohl jemand die Bremer in Sicherheit wiegen... Die 3.500 mitgereisten Werder-Fans dürfte es dennoch freuen.

15.20 Uhr: Werders Coach Ole Werner zollt dem Gegner Respekt: „Sie haben noch mal zugelegt nach dem Winter - auch durch viele Neuzugänge. Wir wissen, was auf uns zukommt, das wird sehr unangenehm.“ Trotz der Ausfälle sei sein Team immer noch gut genug besetzt.

15.19 Uhr: Augsburgs Trainer Enrico Maaßen spricht am Sky-Mikrofon von einer „großen Herausforderung“ gegen „eine sehr gute Werder-Mannschaft“ heute. Er betont: „Wir brauchen eine exzellente Teamleistung, um hier heute etwas mitzunehmen.“

15.13 Uhr: Auch auf anderen Plätzen der Fußball-Bundesliga stehen heute einige direkte Duelle im Kampf um den Klassenerhalt auf dem Programm: Bochum empfängt um 15.30 Uhr das Schlusslicht Schalke, parallel spielt Mainz gegen die kriselnden Hoffenheimer.

15.09 Uhr: Schiedsrichter der Partie heute ist Felix Zwayer. Ihm assistieren Marco Achmüller und René Rohde, Vierter Offizieller ist Martin Petersen. Als Videoschiedsrichter (VAR) sitzt Daniel Siebert im Kölner Keller, Jan Seidel ist VAR-Assistent.

Werder Bremen im Live-Ticker gegen den FC Augsburg: Schiedsrichter Felix Zwayer leitet die Partie

15.04 Uhr: Na, wer hat unser Angeberwissen heute schon gelesen? Noch nicht? Okay. Hier ein kleines statistisches Schmankerl: Leo Bittencourt feiert heute seinen 222. Bundesligaeinsatz. Der 29-Jährige trifft obendrein zum zehnten Mal auf den FC Augsburg. Ein Tor hat er gegen den FCA noch nicht geschossen. Heute wäre ja kein schlechter Zeitpunkt...

14.58 Uhr: In der Bundesliga-Tabelle liegen die Augsburger übrigens mit 24 Zählern auf Rang 13. Das Team von Trainer Enrico Maaßen verpasste es bei der 0:2-Niederlage bei Hertha BSC zuletzt sich weiter von der Abstiegszone abzusetzen. Werder hat als Tabellenneunter sechs Punkte Vorsprung auf den FCA und elf Zähler auf den Relegationsrang.

14.53 Uhr: Werder verkaufte sich auswärts dagegen zuletzt weniger stark. Nachdem die Bremer in den ersten fünf Auswärtspartien dieser Bundesliga-Saison noch ungeschlagen blieben waren (drei Siege, zwei Remis), seitdem setzte es in fünf Auswärtsspielen gleich vier Niederlagen.

14.51 Uhr: Aufgepasst, Werder: Augsburg hat alle drei Bundesliga-Heimspiele in 2023 gewonnen – alle mit 1:0. Eine längere Heimsiegesserie gelang den Fuggerstädtern zuletzt im Herbst 2014 (damals fünf, Vereinsrekord). Mehr als drei Heimspiele in Folge ohne Gegentor blieben sie in ihrer Bundesliga-Geschichte noch nie.

14.45 Uhr: Auch beim Gegner aus Augsburg fehlen einige Spieler: Andre Hahn muss wegen eines Knorpelschadens passen, Elvis Rexhbecaj (Muskelfaserriss in der Wade), Fredrik Jensen (Knöchel), Tobias Strobl (Kreuzbandriss) und Felix Uduokhai (Muskelverletzung) können ebenfalls nur zusehen. Augsburg-Stürmer Mergim Berisha plagte sich unter der Woche mit Muskelproblemen und sitzt nur auf der Bank.

14.40 Uhr: Weiser sitzt nach überstandener Außenbandverletzung erst einmal auf der Bremer Bank. Genauso wie Romano Schmid, dessen Fitnesszustand nach seiner Verletzung noch nicht wieder auf einem Top-Level ist.

14.39 Uhr: Bei den Fuggerstädtern wird das Aufgebot wie folgt komplettiert: Koubek, Berisha, Baumgartlinger, Caligiuri, Iago, Bauer, Mbuku, Yeboah, Cardona.

14.37 Uhr: Das ist Werders Bank - mit einigen U23-Spielern: Zetterer - Chiarodia, Dietrich - Berger, Weiser, Schmid - Philipp, Dinkci.

14.34 Uhr: Und so spielt der FC Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Veiga, Pedersen - Maier, Engels, Dorsch, Vargas - Demirovic, Beljo.

Werder Bremen im Live-Ticker gegen den FC Augsburg: Die Startelf-Aufstellungen sind da!

14.32 Uhr: Das ist bitter! Neben Niklas Stark und Lee Buchanan fehlt auch Innenverteidiger Milos Veljkovic krankheitsbedingt. Nach wie vor fehlen Felix Agu (Patellasehne), Manuel Mbom und Dikeni Salifou (beide Wadenprobleme). Coach Ole Werner ändert in seiner Startelf im Vergleich zum Bochum-Spiel nur eine Position: Für den erkrankten Stark rückt Christian Groß ins Abwehrzentrum, Ilia Gruev dürfte dessen Sechserposition übernehmen.

14.30 Uhr: Und da ist auch schon die Werder-Aufstellung: Pavlenka - Pieper, Groß, Friedl - Bittencourt, Gruev, Jung - Stage, Schmidt - Ducksch, Füllkrug

14.15 Uhr: Moin aus der DeichStube! In gut einer Stunde geht es in der WWK-Arena los, Werder ist zu Gast beim FC Augsburg! Hier wird es schon in wenigen Minuten aufregend, dann dürften nämlich die mit Spannung erwarteten Aufstellungen eintrudeln!

Der SV Werder Bremen im Live-Ticker gegen den FC Augsburg: Anpfiff in der WWK-Arena ist am heutigen Samstag um 15.30 Uhr, der Liveticker startet hier gegen 14.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften. Alle Tore, News und Infos gibt es dann hier - heute alles live im Live-Ticker der DeichStube.

Bremen – Eine gewisse Note Pragmatismus kann ja manchmal nicht schaden, wenn knifflige Herausforderungen anstehen. So wie jetzt, wenn der SV Werder Bremen zum Tabellen-13. FC Augsburg reist (Samstag, 15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker). Die Süddeutschen waren zuletzt nämlich ziemlich heimstark, haben die vergangenen drei Partien vor eigenem Publikum allesamt mit 1:0 gewonnen. Wie also knackt man am besten solch ein Team? „Indem wir mehr Tore schießen als die letzten Gegner und möglichst eins weniger kassieren“, meint Werders Trainer Ole Werner und lächelt.

Was simpel klingelt, ist logischerweise alles andere als das. „Augsburg ist von der ganzen Intensität eine Mannschaft, die unbequem ist, unangenehm spielt – ähnlich wie zuletzt Bochum vom Ansatz her“, hat Ole Werner beobachtet, wenngleich der Trainer des SV Werder Bremen auf eine andere Grundordnung oder eine höhere Qualität in der Breite des Kaders verweist. „Für uns wird es darum gehen, läuferisch und im Zweikampfverhalten sowie bei Standardsituationen defensiv sehr aufmerksam zu sein“, fordert der 34-Jährige. „Darüber hinaus geht es darum, gegen eine Mannschaft, die sehr aggressiv presst und die viel versucht, dich in direkte Zweikämpfe zu verwickeln, Räume zu öffnen und diese gezielt zu bespielen.“ Und nach der 0:1-Niederlage aus dem ersten Vergleich mit dem FC Augsburg hegt Werner ganz besonders einen Wunsch: „Wir wollen weiter sein als im Hinspiel.“

Damals hatte die spielerische Klasse mitunter gefehlt, am Ende entwickelte sich eine ebenso hektische wie hitzige Partie, die in einem verschossenen Elfmeter von Marvin Ducksch samt späterem Stress mit FC-Augsburg-Torhüter Rafal Gikiewicz gipfelte. Alles Schnee von gestern, wenn es nach Werner geht. „Was uns für ein Spiel erwartet, das wissen wir. Dass es emotional werden kann. Dass es auch viel um Zweikämpfe geht. Das ist alles keine Überraschung“, unterstreicht der Trainer des SV Werder Bremen. „Es geht ums nächste Fußballspiel und da konzentrieren wir uns auf die Dinge, die wir gut machen müssen.“

Der Blick in die Vergangenheit interessiert den Übungsleiter da eher wenig. Dabei ist er durchaus bemerkenswert. Die Augsburger gehen vielleicht nicht unbedingt als Angstgegner des SV Werder Bremen durch, aber zumindest ist es einer der unangenehmeren Sorte. In der Bundesliga-Historie haben die Bremer zwar elf von 25 Begegnungen mit dem FC Augsburg gewonnen und zudem drei Unentschieden eingefahren – aber eben auch elf Niederlagen kassiert. Von den vergangenen vier Partien gingen gleich drei Mal die Punkte komplett in die Fuggerstadt.

Werder Bremen im Live-Ticker gegen den FC Augsburg: 3500 Bremer Fans unterstützen die Grün-Weißen

„Deswegen fahre ich aber weder mit einem besseren oder schlechteren Gefühl dahin als an andere Orte in der Bundesliga“, erklärt Ole Werner und erhält Unterstützung von Clemens Fritz, Werders Leiter Profifußball, der Parallelen zu seiner eigenen Spielerkarriere zieht: „Es gibt schon Stadien, wo man immer gerne hingefahren ist, mit denen man etwas Positives verbindet. Das hängt wahrscheinlich auch mit Erfolgserlebnissen zusammen“, meint der 42-Jährige. „Aber es ist umgekehrt nicht so, dass es Stadien gibt, wo ich ungern hinfahre, weil ich denke: Nee, da will ich nicht spielen.“ Zumal es in der ausverkauften WWK-Arena auch wieder eine unüberhörbare bremische Komponente geben dürfte. Nach Vereinsangaben sind 3500 Fans des SV Werder Bremen vor Ort, um ihre Mannschaft anzutreiben. Und um dafür zu sorgen, dass sie mindestens ein Tor mehr schießt als der FC Augsburg. Ganz pragmatisch eben. (mbü)